4 Ocak 2024 13:57 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 14:00

Emekliye seyyanen zam var mı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer almakta. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşlarını açıkladıktan sonra konuyla ilgili aramalar arttı. Peki, emekliye seyyanen zam var mı? SSK ve Bağkur emeklisine refah payı zammı yapılacak mı? İşte, konuya dair detaylar...

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM VAR MI?

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, memurlara yapılan 8 bin 77 TL’lik seyyanen zammın emekliye de yapılmasını isteyerek “Emeklilerin yıl sonunu bekleyecek takati kalmamıştır.” şeklinde konuştu. Kazım Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, sadece emeklilerin değil asgari ücretle çalışanları, memurları ve kamu işçilerini ekonomik anlamda rahatlatacak adımların atılmasının olması gerektiğini ve kendilerini mutlu edeceğini belirtti.

TÜİK VERİLERİNE GÖRE HESAPLANDI

TÜİK verilerine göre, emekli enflasyon farkı 2024'ün ilk yarısı için yüzde 37,57 olacak. En düşük emekli maaşı 10 bin 317 oldu.

EMEKLİ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

Geçen yılın enflasyon rakamının netleşmesiyle memur ve memur emeklisinin maaş artış oranı yüzde 49,25, işçi ve Bağkur emeklilerinin aylık artış oranı ise yüzde 37,57 oldu.

MECLİS EMEKLİ MAAŞINI NE ZAMAN GÖRÜŞECEK?

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesi aldığına dikkat çeken Yılmaz, emekli zammının Meclis'e geleceği tarihe ilişkin şunları söyledi:

"Memur emeklileri maaşlarını ayın ilk haftasında alıyor. SSK emeklileri ayın 17’si ile 26’sı, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25’i ile 28’i arasında emekli maaşı ödemesini alıyor. Dolayısıyla ilk ödeme 17 Ocak’ta olacaksa en geç Meclis’in açıldığı 16 Ocak’ta düzenleme gelmesi gerekir. Ya da yetişmezse buradaki fark bir sonraki maaşa yansıtılabilir. Ancak önümüzde bir seçim var. Bu sebeple Meclis işi Şubat ayına bırakmaz. 16 Ocak’tan önce acil bir toplantı yapar diye düşünüyorum."