Emekliye zam yapılacak mı? Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milyonlarca emekliye yeniden zam sinyali vermesinin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi. Yılmaz, "Emeklilerimizin sıkıntıları önceliğimiz olacak" diyerek Temmuz ayını işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milyonlarca emekliye seçim sonrasında zam sinyali vermesinin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan yeni açıklama geldi. Enflasyona işaret eden Yılmaz, "Emeklilerimizin sıkıntıları önceliğimiz olacak. Temmuzda yeni bir değerlendirme olacak" dedi.

NTV'de yerel seçim ve ekonomiye ilişkin değerlendirmede bulunan Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE İDDİALIYIZ

İstanbul, Ankara ve İzmir'de iddialıyız. Aday seçiminde çok titiz hareket ettik. İstanbul'da afet ve ulaşım meselesi ön plana çıktı. İstanbul'u bir takım felaketlere karşı hazırlamada en uygun aday olarak Murat Kurum belirlendi. Tecrübesiyle birikimiyle güven veren bir yaklaşım sergiliyor. Hamza Dağ, İzmir'de çok olumlu bir kampanya yürütüyor. Kendisi her kesime açık, kapsayıcı. İzmir'e ezber bozacak bir yaklaşım gösteriyor. İzmir'den farklı bir netice bekliyoruz. Ankara'da Turgut Bey var. Keçiören'de çok büyük hizmetler yaptı. İlçe belediyesi kaynaklarıyla inanılmaz projelere imza attı. Her 3 ilde de güçlü adaylarımız var, iddialıyız.

"YRP VE HÜDAPAR KOPTULAR, KEŞKE OLMASAYDI"

Altılı masa vardı biliyorsunuz, dağıldı. Bazı insaflı muhalifler iyi ki biz kazanmamışız dediler. Yapılan gizli anlaşmaları gördüler. Güven kırıcı bir süreç yaşandı ve dağıldılar. Cumhur İttifakı'nın ana omurgasını AK Parti ve MHP oluşturuyor. Büyük bir kesimi temsil eden ittifak. Yeniden Refah gibi HÜDA PAR gibi partiler de ittifakımızdaydı, koptular. Keşke olmasaydı diyoruz. Bu partilerin tavanlarıyla tabanlarını karıştırmamak lazım. Bütün partiler için geçerli. Seçmen her ilde her ilçede reel duruma bakacaktır.

"EMEKLİLER SEÇİM SONRASINDA ÖNCELİĞİMİZ OLACAK"

Emekli sayımız 16 milyonu aştı. Çok ciddi bir rakama geldi. Emeklilerimizle ilgili her zaman yanlarında olduk. Geçenlerde yaptığımız düzenlemelerle kanuni artış oranlarına ilave yaptığımız düzenlemeler 300 milyar lira civarında bir tutar oluşturdu. Sayı fazla olunca etkisi de fazla oluyor. Birçok sıkıntıyı yaşadığımız bir döneme rağmen emeklilerimizin yanında olmaya çalıştık. Emeklilerimizin sıkıntılarının farkındayız. Temmuzda yeni bir değerlendirme olacaktır. Önümüzdeki dönemlerde emeklilerimizin sıkıntıları önceliğimiz olacaktır.

1 NİSAN'DAN SONRA BİZİ SÜRPİZ BEKLEMİYOR

1 Nisan'dan sonra bizi sürpriz beklemiyor. Tam aksine OVP'deki yol haritamız neyse adım adım hayata geçireceğiz. Seçim sonrası spekülasyonları yapanlar oluyor. Bu bir genel seçim değil. Genel seçimlerde milli politikaların değişmesini tartışabilirsiniz. Hükümetin değişme ihtimali vardır, Meclis'in değişme ihtimali vardır. Bugün yerel seçim yapıyoruz. Siyasi olarak baktığınızda milli ve makro politikaların değişmesi için bir zemin yok. Geçen mayısla ilgili yanlış bir mukayese yapılıyor.

ENFLASYONDA BELİRGİN DÜŞÜŞLERİ GÖRECEĞİZ

Yılın ikinci yarısında enflasyonda belirgin düşüşleri göreceğiz. 3 Temmuz'dan itibaren yıllık bazda düşüş trendini göreceğiz. Önümüzdeki aylarda aylık bazda ivme kaybını görmeye de devam edeceğiz. 2025'te OVP yüzde 15 enflasyon, 2026'da ise tek haneli enflasyon diyoruz. Bütün planımızı buna göre yaptık."