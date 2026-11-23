TGRT Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan, canlı yayında emekli maaşlarına yapılacak düzenlemeyle ilgili son durumu aktardı. Zamda 2 formülün öne çıktığını belirten Sözcan, en düşük emekli aylığının 30 bin liranın üzerine çıkabileceğini söyledi.

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Hükümet emekli maaşlarını iyileştirmek için kolları sıvarken, milyonlar yapılacak zammı heyecanla bekliyor. Emekliye enflasyon kaynaklı yapılacak zammın yanında, refah payı ya da seyyanen zam gibi ek artış için çalışmalar sürüyor. TGRT Haber canlı yayınında Okan Ateş'in sorularını cevaplayan TGRT Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan, emeklilerle ilgili yürütülen çalışmalarla ilgili son durumu aktardı.

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REFAH PAYI MI SEYYANEN ZAM MI?

Yıl sonu enflasyon beklentisine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 10, memur emeklilerinin ise yüzde 8 zam alacağını belirten Sözcan, "Bu oranlar zaten cepte. Asıl tartışma konusu şu: Bu enflasyon farkına ek olarak ne yapılacak? Seyyanen zam mı yapılacak? Refah payı mı verilecek? Bunların oranları ne olacak? Emeklerin maaşları ne kadar düzeltilecek, hangi seviyeye yükseltilecek bu konuşuluyor." dedi.

En düşük emekli aylığı 30 bin lirayı aşacak! Ocak zammında masadaki 2 formül

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 30 BİN LİRAYI AŞACAK

Emekli zammı için 2 ihtimalin konuşulduğunu vurgulayan Sözcan, "En düşük emekli aylığı 23.552 lira olarak uygulanıyor. Ocak ayında beklenen enflasyon farkı yansıtıldığında yani %10'luk bir artış olduğunda bu rakam 25.907 liraya çıkacak. Üzerine 5 bin liralık bir seyyanen zam yapılması planlanıyor ya da %10-15'lik bir refah payının yansıtılması planlanıyor. Bunlar gerçekleşirse en düşük emekli aylığı 30 bin liranın üzerine çıkacak. İşte farklı simülasyonlar değerlendirmeler var. O artış oranı daha yüksek olursa 35 bin lirayı görür mü şeklinde değerlendirmeler var. Bunlar da şu an itibariyle tabii ki konuşuluyor. " ifadelerini kullandı.

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EMEKLİLERİN BEKLENTİSİ

Emeklilerin beklentilerine de dikkat çeken Sözcan, "Emeklilerinde bir beklentisi var. Bu emekli zamları yapılırken refah payı ya da seyyanen zam yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli kriterin prim gün sayısı ve ödeme miktarının olması gerektiğini söylüyorlar. Mesela bir kişi 12 yıl çalışmış, 3600 gün prim ödemiş. Bunu da düşükten ödemiş. Ancak diğer tarafta bir kişi 25 yıl çalışmış, 9000 gün prim ödemiş. Bunu da tavandan ödemiş. Bakıyorsun en düşük prim ödeyenle en kısa zaman çalışanla en yüksek prim ödeyip en uzun süre çalışan arasındaki maaş farkı neredeyse 1.000 liraya kadar düşmüş. Dolayısıyla sosyal güvenlik sistemi açısından baktığımızda daha çok sistemde kalıp daha çok prim ödeyen ve bu prim miktarını en yüksekten ödeyenlere daha fazla zam yapılması gerektiğini sürekli olarak konuşuyoruz. Emeklerin beklentisi de bu yönde." şeklinde konuştu.

"MAAŞLAR ARASINDAKİ MAKAS DARALIYOR"

Sözcan, sözlerini şöyle tamamladı: "Tabi şimdi zam yapılırken şu da konuşuluyor en düşüğe her zaman daha fazla zam yapılıyor biliyorsun. Bu da daha az prim ödeyenle daha çok sistemde kalan arasındaki makasın daralmasına neden oluyor. Bu da bir eşitsizlik olarak emekliler arasında değerlendiriliyor. Şimdi yaş kriteri de devreye girdi. Yaşlı emeklilerin ya da 60-65 yaş üzerindeki emeklilerin bakım giderlerinin daha fazla olduğu onların çalışamadığı yönünde değerlendirmeler de yapılıyor. Ancak bunlar yapılırken, zam oranı gözetilirken farklı zam oranlarının yapılması da yeni tartışmalara yol açabilir. Onun da mutlaka göz önünde bulundurulması lazım. Şimdi en düşüğe daha fazla zam yapıp bir de belli bir yaş üzerindekilere daha fazla zam yaptığınız zaman bu sefer hem alttan hem üstten makas daha fazla daralacak. Bu sefer de daha çok prim ödeyip daha fazla çalışanlar buna tepki gösterebilir. Bu formüller masada mutlaka kabinede de değerlendirilecektir. Bunların da mutlaka masaya yatırılması ve ona göre bir adım atılması gerekiyor."

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