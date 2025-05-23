En düşük emekli maaşı ve asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Tahminler açıklandı, vatandaşın gözü Temmuz'da

Temmuz ayında yapılacak emekli maaşı zammı için geri sayım sürerken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verilerine odaklandı. Tahminlere göre ilk altı aylık enflasyon yüzde 18 civarında açıklanırsa en düşük emekli aylığı da 17 bin lira seviyelerinde olacak.

HABER MERKEZİ ANKARA - Temmuz ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon oranları emekli aylıklarında yapılacak artışı belirleyecek. En düşük emekli aylığında da aynı oranda artış yapılması beklenirken, ilk altı aylık enflasyonun yüzde 18 civarında olacağı tahmin ediliyor. Temmuz ayında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından altı aylık enflasyon oranın açıklanması ile birlikte 14 bin 469 lira olan en düşük emekli aylığının 17 bin lira seviyesine çıkabileceği konuşuluyor. Ancak hükûmet ve AK Parti’de bu konuda henüz bir hazırlık yok. En düşük emekli aylığında artış yapılabilmesi için TBMM’den yasa çıkarılması gerekiyor. Eğer en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığında bir artış yapılacaksa, 3 Temmuz’da ilk altı aylık enflasyon oranı belli olduktan sonra, Meclis tatile girmeden yasanın çıkarılacağı belirtiliyor. Geçen yıl da en düşük emekli aylığında, temmuz ayı içinde çıkarılan yasa ile diğer emeklilerin aldığı yüzde 25 oranında artış yapılmıştı.

4 MİLYON EN DÜŞÜK DİLİMDE

Şu anda en düşük aylık olan 14 bin 469 liralık dilimde 4 milyon civarında emeklinin bulunduğu açıklanmıştı. En düşük aylığın 17 bin liraya çıkarılması durumunda, bu rakamın kapsadığı emekli sayısının da artması bekleniyor.

ARA DÜŞÜK İHTİMAL

Öte yandan, hâlen 22 bin 104 lira olan asgari ücrete ara zam olup olmayacağının ise haziran ayı içinde netleşebileceği belirtiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde “Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız” demişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2025 yılı asgari ücret rakamını değerlendirirken “Şayet enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız” açıklamasını yapmıştı. Şu anda AK Parti ve hükûmetin ekonomi yönetiminde asgari ücrete ara zam ihtimalinin düşük olduğu düşüncesi hâkim. Ancak kulislerde konunun haziran ayı içinde hükûmet nezdinde değerlendirilerek bir karar verileceği konuşuluyor.