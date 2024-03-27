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Haberler > Ekonomi > Enerjinin %42’si yenilenebilirden! Yılda 1,14 milyar lira tasarruf sağlandı

Enerjinin %42’si yenilenebilirden! Yılda 1,14 milyar lira tasarruf sağlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Enerjinin %42’si yenilenebilirden! Yılda 1,14 milyar lira tasarruf sağlandı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin cari açığında en büyük payı olan enerjide yerli ve yenilenebilir kaynakların artırılması için çalışmalar sürerken, 2023 yılı sonu itibarıyla elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payı yüzde 42,15’e çıktı. Öte yandan kamu binalarındaki enerji verimliliği çalışmaları kapsamında, yılda 1,14 milyar lira tasarruf sağlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının son faaliyet raporunda yer alan verilere göre 2023 sonu itibarıyla Türkiye’deki güneş enerjisine dayalı kurulu güç değeri 11.315 MW, hidroelektrik enerjiye dayalı kurulu güç değeri 31.964 MW, jeotermal enerji ve biyokütle enerjisine dayalı elektrik kurulu güç değeri 4.152 MW, rüzgâr enerjisine dayalı kurulu güç değeri 11.803 MW olarak gerçekleşti.

YILDA 1,14 MİLYAR LİRA TASARRUF SAĞLANDI

Öte yandan, kamu binalarındaki enerji verimliliği çalışmaları kapsamında, yılda 1,14 milyar lira tasarruf sağlandı. Eğitim ve ofis binalarında yüzde 50 üzeri, hastanelerde ise yüzde 30 civarında enerjiden tasarruf edildiği belirtildi. 2030 yılına kadar kamunun yıllık 5,7 milyar lira tasarruf etmesi hedefleniyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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