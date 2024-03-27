Enerjinin %42’si yenilenebilirden! Yılda 1,14 milyar lira tasarruf sağlandı

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Mart 2024 05:24 - Güncelleme: 27 Mart 2024 05:27 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin cari açığında en büyük payı olan enerjide yerli ve yenilenebilir kaynakların artırılması için çalışmalar sürerken, 2023 yılı sonu itibarıyla elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payı yüzde 42,15’e çıktı. Öte yandan kamu binalarındaki enerji verimliliği çalışmaları kapsamında, yılda 1,14 milyar lira tasarruf sağlandı.