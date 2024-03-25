Yenilenebilir, yerli kaynak ve nükleer ile enerjide devrim! Gabar üretimi katlayacak

Enerji Bakanı Bayraktar, Gabar’da günlük üretimin bayramdan sonra 40 bin varile çıkacağını, yenilenebilir kaynaklar ve nükleer ile enerjide devrim yapılacağını, çağ atlanacağını ifade etti...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar’da günlük 37 bin varil petrol ürettiklerini belirterek “Ramazan sonunda 40 bin varile çıkacağız. Hedefimiz, yıl sonu 100 bin varil” ifadesini kullandı. Şırnak’ın Gabar Dağı bölgesinde 2021’de çok büyük bir petrol keşfi yaptıklarını hatırlatan Bayraktar “Burada 1 milyar varillik bir petrol var. Hızlı biçimde üretimini gerçekleştiriyoruz. Günlük 37 bin varile çıktık. Ramazan sonunda 40 bin varile çıkacağız. Hedefimiz, yıl sonu 100 bin varil. Bu, şu anda Türkiye’nin üretiminin iki katından fazla hâle gelmesi demek” değerlendirmesinde bulundu.

YENİ KUYULAR, YENİ MÜJDELER

Sakarya Gaz Sahası’ndan şu anda günlük 3,7 milyon metreküp üretim yapıldığını söyleyen Bayraktar “Evlerimizde bu gazı kullanmaya başladık. Bu daha başlangıç. Bu üretimi artırmamız, yeni sahalar keşfetmemiz lazım. 2024 yılında yeni aramalarla, yeni kuyularla, yeni müjdelerle sizi buluşturabiliriz” dedi. Türkiye’nin en büyük probleminin enerjide dışa bağımlılık olduğunu vurgulayan Bayraktar “Birinci hedefimiz, Türkiye’nin artan enerji talebini kesintisiz, ucuz ve kaliteli bir şekilde sağlamak. Türkiye, kullandığı enerjinin üçte ikisini ithal ediyor. Doğalgazın neredeyse tamamını, petrolün yüzde 92’sini, kömürün yüzde 40’ını ithal ediyor ve döviz ödüyoruz. İkinci ana hedefimiz de bağımlılığı azaltmak” dedi.

ENERJİDE ŞAMPİYONLAR LİGİ

İstanbul Sarıyer’de buluştuğu gençlere “Dünyanın en büyük nükleer şantiyesini görmenizi isterim. Akkuyu’da 30 bin kişi çalışıyor. İlk reaktörü bu yıl devreye almak istiyoruz. Bu santralin yapılmaması için doğrudan, açık, örtülü birçok adım atılıyor. Biz kararlılıkla devam ediyoruz” dedi. Bakan Bayraktar, Türkiye’nin en kısa zamanda yenilenebilir, yerli kaynaklar ve nükleeri kullanarak enerji üreten bir ülke hâline geleceğinin altını çizerek “Bunları yaptığımızda Türkiye hakikaten bir anlamda enerjide devrim yapacak, enerjide çağ atlayacak ve bu enerjideki hamleler de ekonomiye doğrudan yansıyacak. Birçok alanda daha farklı, çok daha iyiye gitmiş bir Türkiye olacağız” ifadelerini kullandı.