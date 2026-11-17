Bir dönem hemen hemen her evde bulunan ibrikler, günlük kullanımdan uzaklaşsa da hala talep gören bir ürün. Günlük kullanımdan uzaklaşan ibrikler, antika olarak yeni ilgi görmeye başladı. Antikacılarda 2 bin liradan başlayan fiyatlar, ibriğin özelliklerine ve işçiliğine göre 20 bin liraya kadar çıkıyor.

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Anadolu kültüründe önemli bir yere sahip olan ibrikler, geçmişte su taşıma, temizlik ve abdest alma gibi günlük ihtiyaçların karşılanmasında kullanılıyordu. Bakırdan üretilen ibrikler, zamanla teknolojik gelişmelerin ve değişen hayat alışkanlıklarının etkisiyle günlük hayattaki yerini kaybetti. Eski ibriklerini çöpe atanların yanı sıra bu eşyaları dolaplarında veya çatı katlarında muhafaza edenler de oldu. Bazı vatandaşlar ise ibrikleri dekorasyon amacıyla kullanmayı sürdürdü.

"MADDİ VE MANEVİ DEĞERİ OLAN BİR ÜRÜN"

Bolu'da antikacılık yapan Ercan Eroğlu, ibriklerin Anadolu Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "İbrik, Anadolu Türk kültüründe gerçekten çok önemli bir yere sahiptir. Her evde bir veya birden fazla bulunan, halen de talep gören bir üründür. Ciddi anlamda hem maddi hem de manevi değeri olan bir üründür. İbriği anlatmak gerekirse doğumdan ölüme kadar Türk toplumunda yeri olan bir üründür. Bir bebek ilk doğduğunda ilk banyosunu bu ibrikle yapar. Ölümünde ise en son mezara defnedildikten sonra, mezara son su döküldükten sonra ibrik görevini tamamlar ve adetimiz olduğu şekilde mezarlıkta kalır. Gerçekten Anadolu kültürüne sahip çıkan, halen bu ibriği evlerinde bulunduran büyük bir kitle var" dedi.

Eskiden her evde vardı, şimdi antika oldu! Fiyatı 20 bin liraya kadar çıkıyor

"FİYATLARI 20 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR"

İbriklerin fiyatlarının ağırlığı, üretim şekli ve özelliklerine göre değiştiğini ifade eden Eroğlu, "Bakır piyasası diye bir piyasa var. Bunun rayiç bedelleri var. Bu rayiç bedeller üzerinden zaten ürünün bir ham madde değeri oluyor. Fazla işçiliği olmayan, seri üretim bakır ibrikler 1 kilo ile 1 kilo 200-300 gram ağırlığında gelir ve fiyatları 2 bin liradan başlar. İbriğin özelliğine ve üretimine bağlı olarak 15-20 bin liraya kadar çıkar" diye konuştu.

Eskiden her evde vardı, şimdi antika oldu! Fiyatı 20 bin liraya kadar çıkıyor

GÜNLÜK HAYATIN VAZGEÇİLMEZ EŞYALARINDANDI

Geçmişte ibriklerin günlük hayatta birçok amaçla kullanıldığını belirten Eroğlu, bakır ibriklerin suyun sıcaklığını koruma özelliğine de dikkat çekerek, "Hayatı idame etmek için su ihtiyaçları bu ibrikle karşılanırdı. Abdest alma, temizlik ve benzeri ihtiyaçlar için de bu ibrik kullanılıyordu. Bakır ibriğin özelliği şudur; yazın serin, kışın ılık tutar. İçindeki suyu mevsimsel olarak ısı konusunda muhafaza ettiğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Eskiden her evde vardı, şimdi antika oldu! Fiyatı 20 bin liraya kadar çıkıyor

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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