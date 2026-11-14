Et fiyatlarını düşürecek gelişme! 15 ton karkas piyasaya sürülüyor

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 15 ton karkas sığır etini satışa çıkarıyor. 6 milyon 825 bin lira muhammen bedelle gerçekleştirilecek ihale, 25 Kasım'da yapılacak.

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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü, mecburi kesime tabi tutulan hayvanlardan 15 ton karkas sığır etinin satışını yapacak.

MUHAMMEN BEDEL 6.8 MİLYON TL

İşletmenin Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre karkasların satışı bir parti halinde, kapalı zarf teklif alma usulüyle gerçekleştirilecek.

İhale, 25 Kasım saat 14.00'te işletme merkezinde yapılacak. İhalede toplam muhammen bedel 6 milyon 825 bin lira olarak belirlendi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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