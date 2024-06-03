Evlenecek çiftlerin ilk dansı da enflasyondan nasibini aldı: 6 saate 6 bin...

Pek çok sektör düğün sezonunun açılmasıyla heyecanlandı. Düğün danslarını profesyonelce yapmak isteyen çiftler ise binlerce lirayı gözden çıkarıyor. Düğün gibi ilk dansın maliyeti de yıllar içinde katlandıkça katlandı. 2019 yılında 400 lira ile 1200 lira arasında değişen fiyatlar bu yıl 4 bin lira ile 6 bin lira arasında değişiyor.

Havalar ısındı düğün sezonu başladı. Çiftler düğün hazırlıklarına hız verdi. Hazırlıklar davetiye, salon, gelinlik, damatlık, takı, fotoğraf ve video çekimi ile organizasyon işi yapan şirketlerin de aralarında bulunduğu pek çok sektörü canlandırdı.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, düğün maliyetinin bu yıl ortalama 500 bin lira olduğunu duyurmuştu. 2023 yılında ise bu rakam 275 bin lira olarak kayıtlara geçmişti.

Düğün gibi ilk dans da hızlı fiyat artışıyla dikkati çekti.

6 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Genç çiftler, en özel günlerini unutulmaz kılmak ve profesyonel şekilde dans edebilmek için kurs arayışına giriyor. Dans kurslarında eğitmenler eşliğinde ders alan çiftlerin en çok tercih ettiği tür ise vals oluyor. Çiftlerin ilk dans heyecanı, dans eğitmenleri için de ilave gelir kaynağı oluyor. Kocaeli'de çiftlerin yoğun ilgi gösterdiği kursların fiyatı 4 bin TL ile 6 bin TL arasında değişiyor.

PROGRAM 6 SAAT

Çiftlerin kendi seçtikleri şarkılara göre koreografiler hazırladıklarını anlatan eğitmen Reyhan Gönderen, "Onları en özel anlarına hazırlıyoruz. Seçtikleri şarkılarla koreografiler hazırlayarak eğitimler veriyoruz. Yaklaşık 6 saatlik programımız oluyor. Her dersimiz 1'er saat. 6 saatlik programımız var ve çiftlerimizin son derslerini düğün salonlarında veriyoruz. Heyecanlarını yenmek için son dersler salonlarda yapılıyor" dedi.

Gönderen, hem Latin danslarının hem de vals gösterisinin ilgi gördüğüne dikkat çekerek, fiyatlar hakkında bilgi verdi. Reyhan Gönderen, "Fiyatlar 4 bin TL ile 6 bin TL arasında değişiyor. Genelde eğitmenlerin, okulların belirlediği fiyatlar bu şekilde" diye konuştu.