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    • Haberler > Ekonomi > Evlenecek gençlere bir destek de mobilyacılardan! Nakliye ve kurulum hediye

    Evlenecek gençlere bir destek de mobilyacılardan! Nakliye ve kurulum hediye

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Evlenecek gençlere bir destek de mobilyacılardan! Nakliye ve kurulum hediye
    Mobilya, Destek, Kampanya, Faizsiz Kredi, Haber

    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira kredi imkânı sunduğu yeni evlenecek çiftlere bir destek de mobilyacılardan geldi. Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilyacılar, evlenecek gençlere nakliye ve kurulum desteğinin yanı sıra, mağazalara özgü kampanyalar da sunuyor.

    Yeni evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini de içeren Aile ve Gençlik Fonu’na başvurular 15 Şubat tarihi itibarıyla başladı. Uygulama pilot olarak deprem bölgesinde başlarken, yeni evlenecek çiftlere Bursa’nın İnegöl ilçesindeki mobilya üreticileri de destek olacaklarını açıkladı.

    18-29 yaş arasında gençlere bakanlık kadar olmasa da destek olmak için yola çıktıklarını belirten Wobilimoda Mobilya AVM Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Beşiktepe, “Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlere yapılacak 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteğine biz de nakliye ve kurulum olarak destek olmak istedik. 124 mobilya mağazasının bulunduğu Wobilimoda Mobilya AVM’ye gelen gençlerimize ayrıca mağazalarımızın kendine özgü kampanyaları da olacaktır" diye konuştu.

    Evlenecek gençlere bir destek de mobilyacılardan! Nakliye ve kurulum hediye

    İnegöl'de 120 bin metrekare kapalı alanda 124 üretici firmayla üreticiden tüketiciye aracısız hizmet veren bir AVM’de olduklarını belirten Beşiktepe, "Yemek odasından oturma odasına, koltuk takımlarından yatak odalarına kadar aranan tüm çeşitler yer almaktadır. Kampanyamız belirli gün veya ayda değil, bakanlığın desteği sürdüğü sürece biz de destek olacağız” dedi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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