Ticaret Bakanlığı eylül ayında ihracatın yüzde 15,4 oranında artarak 26 milyar dolar olduğunu açıkladı. Bakanlık; 4 ilimizde 3 haneli, 39 ilimizde ise çift haneli ihracat artışları olduğunu belirtti. İşte en çok ihracat yapan iller sıralaması...

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Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı. Eylül ayında ihracat yüzde 15,4 oranında artarak 26 milyar dolar oldu. 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde ise ihracat yüzde 5,2 artarak 211 milyar dolar olurken, yıllıklandırılmış ihracat ise yüzde 5,2 oranında artarak 283,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yılın 9 aylık bölümünde 54 ilimizin ihracatı arttı, 28 ilimiz ise 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu tablo, ihracatın ülke geneline yayılan güçlü ve dengeli yapısını bir kez daha ortaya koymaktadır." denildi.

EYLÜLDE EN YÜKSEK İHRACATI YAPAN İLLER

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan faaliyet illeri bazındaki ihracat istatistiklerine göre, 2026 yılı Eylül ayında ihracatta en yüksek performansı gösteren ilk beş il; İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Tekirdağ olmuştur. Ankara, Mersin, Gaziantep, Sakarya ve Manisa ise ihracatta ilk on il arasında yer almıştır.

Eylülde 26 milyar dolarlık ihracat! İşte en fazla ihracat yapan iller sıralaması

2026 yılı Eylül ayında faaliyet illeri bazında ihracat sıralaması şu şekildedir:

İstanbul , 5 milyar 736 milyon dolar ile birinci,

, 5 milyar 736 milyon dolar ile birinci, Kocaeli , 3 milyar 734 milyon dolar ile ikinci,

, 3 milyar 734 milyon dolar ile ikinci, İzmir , 1 milyar 972 milyon dolar ile üçüncü,

, 1 milyar 972 milyon dolar ile üçüncü, Bursa , 1 milyar 859 milyon dolar ile dördüncü,

, 1 milyar 859 milyon dolar ile dördüncü, Tekirdağ ise 1 milyar 418 milyon dolar ile beşinci sırada yer almıştır.

Eylülde 26 milyar dolarlık ihracat! İşte en fazla ihracat yapan iller sıralaması

İHRACAT ARTIŞINDA ÖNE ÇIKAN İLLER

2026 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat artışında öne çıkan iller ise şu şekilde gerçekleşmiştir:

İstanbul, 1 milyar 231 milyon dolarlık artış ile birinci,

1 milyar 231 milyon dolarlık artış ile birinci, Kocaeli, 761 milyon dolarlık artış ile ikinci,

761 milyon dolarlık artış ile ikinci, Mersin , 311 milyon dolarlık artış ile üçüncü,

, 311 milyon dolarlık artış ile üçüncü, Ankara , 297 milyon dolarlık artış ile dördüncü,

, 297 milyon dolarlık artış ile dördüncü, İzmir ise 228 milyon dolarlık artış ile beşinci sırada yer almıştır.

Bakanlığın açıklamasında, "Ticaret Bakanlığı olarak, üretim, yatırım, istihdam istihdam ve ihracat odaklı politikalarımız doğrultusunda, yüksek katma değerli üretimi ve ihracatın ülke geneline yayılmasını desteklemeye; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, Türkiye'nin küresel ticaretteki rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadeleri yer aldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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