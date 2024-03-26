Fabrika gibi okul! İki aylık ciro 11 milyon lira

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ürettikleri ürünlerle hem il ekonomisine hem de kamu kurumlarına destek sağlıyor. Okulun 2 ayda elde ettiği ciro 11 milyon liraya ulaştı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde mesleki tecrübe edinilmesi amacıyla, okullara sıra, masa ve dolap, il genelindeki park ve bahçelere de oturma bankı, çardak, kameriye, çöp kovası üretiliyor. Öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde yaptıkları üretimle hem para kazanıyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

11 MİLYON LİRA CİRO

Mardin Valiliği ile yapılan protokolle Mobilya ve İç Mekan Tasarımı ile Metal Teknolojisi alanlarında eğitim gören 70 öğrenci, 13 öğretmen gözetiminde ilin tamamına dağıtılmak üzere 500 bank ve 200 çardak üretti. Öğrencilerin sadece bu üretimle yılın ilk iki ayında sağladığı ciro 11 milyon liraya ulaştı.

Okul müdürü Bülent Yıldız, 32 yıl önce eğitime başlayan okulda metal, mobilya, tesisat, inşaat, bilişim motor ve elektronik bölümlerinde il geneli için birçok donatı malzemesi ürettiklerini söyledi.

Öğrencilerin bir yandan kalifiye eleman olarak yetiştirildiğini, diğer yandan da döner sermaye işletmesi olarak elde edilen kardan para kazandığını belirten Yıldız, "Yılın başından bu yana çatılı piknik masaları, banklar, çardaklar, kameriyeler gibi park ve bahçe mobilyaları yaptık. Ayrıca yeni açılacak okullar için de okul donatıları yapıyoruz. Okulumuz yılın ilk iki ayında 11 milyon liralık ciro yaptı. Şu anda döner sermaye kapsamında çalışan öğrencilerimiz ay sonunda bir asgari ücret kadar ücret alacak" dedi.

KALİFİYE ELEMAN TALEBİ

Öğrencilerin bu üretimle kamu sektörüne hizmet sunduğunu dile getiren Yıldız, firmaların okulu sık sık ziyaret ederek, kalifiye eleman talebinde bulunduğunu kaydetti.

Yıldız, "Okulumuzdan iş yeri açma belgesi aldıkları takdirde özel sektöre hizmet edebilecek kalitede ve yetkinlikte mezun oluyorlar. Şu anda piyasada öğrencilerimize ciddi talep bulunmakta. Okulumuzda nitelikli ustalar yetiştirilmekte" ifadelerini kullandı.

OKULU BİTİRİNCE NE YAPACAKLAR?

Öğrencilerden Şiyar Deniz, okulda hem ders gördükleri hem de üretim yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Deniz, "Her sabah okula gelerek işbaşı yapıyoruz. Hocalarımızla konuşup, planlarımızı yapıyoruz. Çatılı piknik masaları, banklar yapmayı öğreniyoruz. Okul bitince iş yeri açma belgesi veriyorlar. Okulu bitirince mobilya dükkanı açmayı planlıyorum" dedi.

Abdulkerim Şimşek de mobilya bölümünde eğitim gördüğünü, öğretmenlerinin yardımıyla birçok ürünü yapmayı öğrendiğini belirtti.