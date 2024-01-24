Fahiş fiyata ekmek satan işletmelere ceza yağdı

24 Ocak 2024 09:54 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 09:54

Ticaret Bakanlığı tarifeye aykırı şekilde ekmek satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerini artırdı. Haksız fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında 19 Ocak 2024 tarihli 35. Toplantısını gerçekleştir Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, belirlenen fiyat tarifesinin üzerinde ekmek satışı gerçekleştiren işletmelere rekor ceza kesti.

FAHİŞ EKMEK FİYATINA 55 MİLYON TL CEZA

Ticaret Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği denetimlerin ardından tespit edilen aykırılıklar, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun toplantısında görüşüldü. Kurul, belirlenen fiyat tarifesinin üzerinde ekmek satışı yapan işletmelere 55 milyon 869 bin 477 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

OTOMOTİV BALONUNU ŞİŞİRENLER YAKAYI ELE VERDİ

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun toplantısında ayrıca, otomotiv piyasasında darlık oluşturucu, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen 8 işletmeye 27 milyon 82 bin 889 TL idari para cezası kesildi.

TAVUKÇULUK SEKTÖRÜ DE MERCEK ALTINDA

Kurulun toplantısında, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 20 hazır beton ve çimento üreticisi işletmeye 15 milyon 239 bin 294 TL ceza kesilirken, tavukçuluk sektöründe faaliyet gösteren 8 işletmeye ise fahiş fiyat artışı nedeniyle 4 milyon 969 bin 335 TL idari para cezası uyguladı.

TOPLAM CEZA 103 MİLYONU AŞTI

Toplamda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk fiilleriyle piyasa işleyişini ve serbest rekabeti bozan, tüketicilerin mağduriyet yaşamasına sebebiyet veren uygulamalarda bulunduğu tespit edilen işletmelere Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından toplam 103.160.995 TL idari para cezası uygulandı.