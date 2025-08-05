Faiz indirimi beklentileri yükseldi! Banka hisseleri için yeni hedef fiyatlar

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ- Enflasyonun temmuzda, aylık bazda %2,06 ile tahminlerin altında gelmesinin ardından, piyasalarda faiz indirimi beklentileri de güçlü şekilde devam ediyor.

Kuveyt Türk Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede “Enflasyon, beklenti altında gerçekleşerek yıllık bazda düşüş eğilimini sürdürdü. Doğalgaza yapılan %24,6’lık zam sonrası ‘konut’ kalemi 0,95 baz puan ile enflasyona en yüksek katkıyı yaptı. Giyim ve ayakkabı grubu -0,36 baz puan ile enflasyonu aşağı çeken tek kalem olurken, gıda enflasyonu da dezenflasyonist süreci desteklemeye devam etti” denildi.

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300 BAZ PUANLIK BEKLENTİ

Raporda, yönetilen fiyatlar ve otomatik vergi ayarlamalarından gelen tek seferlik etkiler dışlandığında, enflasyon eğiliminin %2’nin altında kalmaya devam ettiği de aktarılarak, “Dezenflasyon sürecine ilişkin iyimserlik artıyor. Yıllık enflasyonda düşüş devam ettiği sürece, TCMB’nin de faiz indirim döngüsünü sürdüreceğini değerlendiriyoruz. 11 Eylül PPK toplantısı için beklentimiz 300 baz puan faiz indirimi yönünde” ifadelerine yer verildi.

BANKALAR İÇİN POZİTİF

2025 sonunda enflasyonun %30,2 ve TCMB politika faiz oranının da %35 seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini aktaran Kuveyt Türk Yatırım; BİST 100 endeksinde, bankacılık sektörü öncülüğünde yükseliş eğiliminin devam edebileceğini değerlendiriyor.

Piyasada faiz indirimlerinin, “marjlarda iyileşme” ve “kredi hacminde artış” şeklinde banka hisselerine destek olabileceği öngörülüyor. Bu beklentiler banka hisseleri için hedef fiyat tahminlerine de yansıdı.

Borsada işlem gören en yüksek hacimli 3 banka hissesi için son hedef fiyat tahminleri şöyle:

AKBANK (AKBNK) 2025 HEDEF FİYAT

İkinci çeyrekte beklentilere paralel olarak 11,125 milyar TL kâr açıklayan Akbank için, bilanço sonrası aracı kurumlar tarafından paylaşılan hedef fiyatlar şöyle:

Alnus Yatırım: 76,79 TL

76,79 TL GCM Yatırım: 97,79 TL

97,79 TL Tera Yatırım: 89,31 TL

89,31 TL İş Yatırım: 96,00 TL

96,00 TL Yatırım Finansman: 101,00 TL

101,00 TL Garanti BBVA: 96,00 TL

96,00 TL Vakıf Yatırım: 92,00 TL

92,00 TL Marbaş Menkul Değerler: 84,43 TL

84,43 TL Oyak Yatırım: 70,05 TL

70,05 TL Deniz Yatırım: 100,60 TL

100,60 TL Phillip Capital: 105,00 TL

105,00 TL Ziraat Yatırım: 92,70 TL

GARANTİ BANKASI (GARAN) 2025 HEDEF FİYAT

İkinci çeyrekte beklentilerin %22 üzerinde 28,326 milyar TL kâr açıklayan Garanti Bankası için ise hedef fiyatlar şöyle:

Ak Yatırım: 180,00 TL

180,00 TL Oyak Yatırım: 178,00 TL

178,00 TL Ziraat Yatırım: 188,00 TL

188,00 TL Trive Yatırım: 189,00 TL

189,00 TL Bank Of America: 178,00 TL

178,00 TL ICBC Yatırım: 200,00 TL

200,00 TL Tera Yatırım: 199,00 TL

199,00 TL Yatırım Finansman: 224,00 TL

224,00 TL Deniz Yatırım: 181,60 TL

181,60 TL Vakıf Yatırım: 198,00 TL

198,00 TL İş Yatırım: 205,00 TL

205,00 TL Marbaş Menkul Değerler: 163,00 TL

YAPI KREDİ BANKASI (YKBNK) 2025 HEDEF FİYAT

Yapı Kredi Bankası ise ikinci çeyrekte 11,3 milyar TL net kâr elde etti. Piyasalarda ortalama 10,2 milyar TL kâr bekleniyordu. Banka için gelen hedef fiyatlar şöyle:

Alnus Yatırım: 41,47 TL

41,47 TL Vakıf Yatırım: 46,00 TL

46,00 TL Ak Yatırım: 43,00 TL

43,00 TL Deniz Yatırım: 44,10 TL

44,10 TL ICBC Yatırım: 45,00 TL

45,00 TL Oyak Yatırım: 35,72 TL

35,72 TL Marbaş Yatırım: 39,51 TL

39,51 TL Garanti BBVA: 48,30 TL

48,30 TL İş Yatırım: 45,00 TL

45,00 TL Ziraat Yatırım: 42,50 TL

Önemli Uyarı: Bu içerik KAP’a yapılan bildirimler, gerçekleşen fiyat hareketleri ve aracı kurum raporlarındaki bilgilerden derlenerek hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliği taşımamaktadır.