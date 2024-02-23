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    • Haberler > Ekonomi > FATF'ın gri listesinden çıkışta son viraj: Bakan Şimşek tarih verdi

    FATF'ın gri listesinden çıkışta son viraj: Bakan Şimşek tarih verdi

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    FATF&#039;ın gri listesinden çıkışta son viraj: Bakan Şimşek tarih verdi
    Mehmet Şimşek, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'nin FATF'ın gri listesinden çıkması için son aşamaya geldiğini söyledi. Böylece haziran ayında yapılacak yerinde denetim ile gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak.

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) bugün gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında alınan karara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Bakan Şimşek, gri listeden çıkışı sürecinde son aşamaya gelindiğini belirterek, "FATF ekibi tarafından Türkiye'ye yapılacak ziyaret akabinde hazırlanacak değerlendirme raporu haziran ayındaki Genel Kurul toplantısında ele alınacak ve bu toplantıda ülkemize yönelik gri liste kararının kaldırılması bekleniyor" dedi.

    HAZİRAN AYINDA DENETİM YAPILACAK

    Toplantıda Türkiye'ye ilişkin alınan karara işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

    "FATF ülkemizin, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele sisteminin daha da güçlendirilmesi için oluşturulan Eylem Planı'nın tüm maddelerini tamamladığı kararına varmıştır. Böylece ülkemizin gri listeden çıkışı sürecinde son aşamaya gelinmiştir. Prosedür uyarınca FATF ekibi tarafından Türkiye'ye yapılacak ziyaret akabinde hazırlanacak değerlendirme raporu haziran ayındaki Genel Kurul toplantısında ele alınacak ve bu toplantıda ülkemize yönelik gri liste kararının kaldırılması bekleniyor."

    Şimşek, bugün gelinen aşamanın, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) koordinasyonunda, başta Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşların yürüttüğü yoğun çalışmaların sonucu olduğuna işaret ederken, "Bu başarılı sonucun elde edilmesinde emeği geçen başta MASAK olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerine teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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