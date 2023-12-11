Fatih Erbakan'dan asgari ücret ve emekli aylığı çıkışı! Bir rakam da ondan geldi

11 Aralık 2023 16:21 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 16:39

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı

Asgari ücrette ilk toplantı yapıldı, ikinci görüşmenin tarihi belli oldu. Milyonların gözü 2024 asgari ücretinin yeni yılda ne kadar olacağına çevrilmişken, siyasilerden de peş peşe açıklamalar geliyor.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, son yaptığı açıklamada "Büyük Birlik Partisi olarak bir refah payıyla eklenerek bu rakamın en az 17 bin civarında olmasının doğru olduğunu düşünüyoruz" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, "Makul asgari ücret talebimiz 2024 yılı Ocak ayı için 17 bin lira; temmuz ayı için ise 20 bin 500 liradır" ifadelerini kullandı.

'YILDA BİR KEZ ZAM' DOĞRU DEĞİL

Bu sözlerin ardından bir değerlendirme de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan geldi. Mevcut asgari ücretin temel ihtiyaçları bile karşılamaktan uzak olduğunu söyleyen Erbakan, asgari ücrete, enflasyonist bir dönemde yılda bir kez zam yapılmasının doğru olmadığını belirtti.

Erbakan, sürekli güncellenen enflasyon tahminleri varken asgari ücretin yılda bir kez belirlenmesinin, bu tutarla geçinmeye çalışan kesimin aleyhine etki oluşturacağını belirtti.

ASGARİ ÜCRETTE '23 BİN' BEKLENTİSİ

Erbakan, "2023 yılında iki kez zam yapıldığı halde asgari ücret bugün gıda ihtiyacını dahi karşılayamayacak noktaya gelmiştir. Siz yüzde 36'lık bir tahminle ve bir sefere mahsus zam yapmanız halinde 2024 yılında milyonlarca asgari ücretliyi açlığa mahkum etmiş olursunuz. Yeniden Refah Partisi olarak pek çok sendikaların da ifade ettiği gibi iki asgari ücretin en azından yoksulluk sınırında olması gerektiğini ifade ediyoruz" dedi.

Asgari ücrete dair rakam veren ve beklentisini açıklayan Erbakan, "Bugünkü yoksulluk sınırını hesap edersek, asgari ücretin 23 bin lira seviyesine getirilmesi lazım ki en azından bir ailede iki asgari ücret alındığı zaman o aile yoksulluk sınırının altında kalmadan hayatını devam ettirebilsin. En düşük emekli aylığı ise en az asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir" diye konuştu.