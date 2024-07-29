Fatura hat sahiplerine müjde! Artık tamamen ücretsiz

Faturalı hat kullanıcıları, Yapı Kredi'nin yeni kampanyası sayesinde 6 ay ücret ödemeden faturalarını ödeyebiliyor. Yeni müşterilere gerçekleştirilen kampanya 31 Temmuz'a kadar devam ediyor.

Eve gelen fatura hayatının şokunu yaşattı: Siz beni toprak ağası mı sandınız?

Eve gelen fatura hayatının şokunu yaşattı: Siz beni toprak ağası mı sandınız?

Yapı Kredi Bankası, çeşitli alanlarda sunduğu özel kampanyalarla yeni müşterilerine avantajlı fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Yapı Kredi’nin yeni kampanyası kapsamında, 31 Temmuz'a kadar Yapı Kredi Mobil uygulamasından "SUPERFATURA" kodunu giren müşteriler, 6 ay boyunca cep telefonu faturalarını ödemeyecekler. Kampanyadan yararlanmak için Yapı Kredi Mobil uygulamasını indirip “Yapı Kredi Müşterisi Ol” adımlarını takip ederek görüntülü görüşme yoluyla müşteri olmak gerekiyor.

YAPI KREDİ MÜŞTERİSİ OL KAMPANYA SÜRESİ NE KADAR?

Yapı Kredi'nin yeni müşterilerine sunduğu "Yapı Kredi Müşterisi Ol" kampanyası 1-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerli. "SUPERFATURA" kodu ile ilk defa banka müşterisi olan vatandaşlar yeni özellikten yararlanabilecek.

Kampanya süresi boyunca verilen fatura ödeme talimatları en az bir kredi kartı ile otomatik olarak ödenmesi şartı mevcut. Aylık faturanın 300 TL'si banka müşterisi olan kişilerin kredi kartına indirim olarak tanımlanıyor.

Kampanyanın aktifleşmesi için müşterinin Yapı Kredi'de en az bir kredi kartı veya banka kartının bulunması gerekmekte. Yeni kampanya şu anda sadece cep telefonu faturası ile sınırlı.