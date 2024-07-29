Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Fatura hat sahiplerine müjde! Artık tamamen ücretsiz

Fatura hat sahiplerine müjde! Artık tamamen ücretsiz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fatura hat sahiplerine müjde! Artık tamamen ücretsiz

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Faturalı hat kullanıcıları, Yapı Kredi'nin yeni kampanyası sayesinde 6 ay ücret ödemeden faturalarını ödeyebiliyor. Yeni müşterilere gerçekleştirilen kampanya 31 Temmuz'a kadar devam ediyor.

Yapı Kredi Bankası, çeşitli alanlarda sunduğu özel kampanyalarla yeni müşterilerine avantajlı fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Yapı Kredi’nin yeni kampanyası kapsamında, 31 Temmuz'a kadar Yapı Kredi Mobil uygulamasından "SUPERFATURA" kodunu giren müşteriler, 6 ay boyunca cep telefonu faturalarını ödemeyecekler. Kampanyadan yararlanmak için Yapı Kredi Mobil uygulamasını indirip “Yapı Kredi Müşterisi Ol” adımlarını takip ederek görüntülü görüşme yoluyla müşteri olmak gerekiyor.

Fatura hat sahiplerine müjde! Artık tamamen ücretsiz - 1. Resim

YAPI KREDİ MÜŞTERİSİ OL KAMPANYA SÜRESİ NE KADAR?

Yapı Kredi'nin yeni müşterilerine sunduğu "Yapı Kredi Müşterisi Ol" kampanyası 1-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerli. "SUPERFATURA" kodu ile ilk defa banka müşterisi olan vatandaşlar yeni özellikten yararlanabilecek. 

Kampanya süresi boyunca verilen fatura ödeme talimatları en az bir kredi kartı ile otomatik olarak ödenmesi şartı mevcut. Aylık faturanın 300 TL'si banka müşterisi olan kişilerin kredi kartına indirim olarak tanımlanıyor.

Kampanyanın aktifleşmesi için müşterinin Yapı Kredi'de en az bir kredi kartı veya banka kartının bulunması gerekmekte. Yeni kampanya şu anda sadece cep telefonu faturası ile sınırlı. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Porsche, Bentley, Ferrari, Lotus, Maserati... Gelir beyan etmeyip lüks araca binenler yandı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İkinci Gabar yolda! 100 milyon varillik rezerv için çalışmalar başladı - EkonomiGabar'dan sonraki ikinci merkez olacakPorsche, Bentley, Ferrari, Lotus, Maserati... Gelir beyan etmeyip lüks araca binenler yandı! - EkonomiTalimat Bakan Şimşek'ten! Tek tek tespit edildiErzincan'da cevizin tanesi 2 TL'den satılıyor! Buğday Meydan’ında kilosu 500 TL ceviz tane tane satılıyor - EkonomiGörenler şaşkına döndü! Artık tane tane satılıyorEtiketlerdeki fahiş artışa e-Devlet ile dur deyin! Farklı fiyatlar şikayet edilebiliyor - EkonomiÜrün aynı ama fiyat farklı!Kamu kurumları personel ilanlarını açtı! Binlerce kadro var... En düşük maaş 40 bin lira - EkonomiKamu personel alıyor! Binlerce kadro var...Japon devi yeni fabrikasını duyurdu! Toyota, Japonya'da yeni batarya fabrikası açıyor - EkonomiYatırımın adresi belli oldu! Dünya devi fabrika kuruyor
Sonraki Haber Yükleniyor...