Ekmek, ulaşım, elektrik... Bir zamda su faturalarına geldi

Temmuz ayının gelmesiyle ekmek, ulaşım, elektrik fiyatlarına yapılan zammın ardından bir zamda suya geldi. İZSU, İzmir'de su faturalarına yüzde 45 zam yapıldığı duyuruldu.

Benzin ve motorine bir zam daha! Tabela bu gece yarısı değişecek

Benzin ve motorine bir zam daha! Tabela bu gece yarısı değişecek

Yılın ilk altı ayının dolmasıyla zamlar üst üste gelmeye başladı. Memur ve emekli maaşına yapılacak zam belli olmadan, ulaşım, elektrik ve ekmek fiyatlarına bir biri ardında zam geldi. Elektrik fiyatlarına yapılan yüzde 38'lik zammın ardından su faturasına da yüzde 45 oranında zam yapıldı.

EKMEĞE ÇİFTE ZAM! GRAMAJ DÜŞTÜ FİYATI ARTTI

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclisi, haziran ayı olağan toplantısında ekmeğe zam kararı almış, 9 TL'den satılan 220 gram ekmeğin gramajı 200'e düşürülerek fiyatının da 10 TL'ye çıkacağı duyurulmuştu.

İlgili Haberler Halk Ekmek zammın ardından 250 gramlık ekmek fiyatı 8 lira oldu

İzmir'de 1 Temmuz'dan itibaren İZTO üyesi fırınlarda 200 gram ekmek 10 TL'den satılmaya başlanacak.

ULAŞIMA ZAM GELDİ

İzmir'de ulaşıma geçtiğimiz günlerde zam geldi. Tam biniş 17.50 TL, öğrenci 7.50 TL, öğretmen 11,52 TL, 60 yaş 15,50 TL oldu.

İlgili Haberler Benzin ve motorine bir zam daha! Tabela bu gece yarısı değişecek

YAZ AYINDA ELEKTRİĞE YÜZDE 38 ZAM

Yaz aylarında elektriğin en çok tüketildiği zamanlarda faturalara zam yapıldı. Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK), meskenlerde kullanılan elektriğe 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 38 oranında zam yapıldığını duyurdu.

İlgili Haberler EPDK yüzde 38'lik elektrik zammı 1 Temmuz 2024 itibarıyla geçerli olacak

BİR ZAM DA SUYA

Ekmek, elektrik ve ulaşıma yapılan zammın ardından bir zam da su faturalarına geldi. İZSU Genel Kurulunun olağanüstü toplantısında alınan kararla, 0.5 metreküp ve üzerinde su ve atık su bedellerinde yüzde 45 oranında zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi. Karar, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.

İstanbul'da ise su fiyatlarına kullanım miktarına göre konutta yüzde 53'e, iş yerinde de yüzde 60'a varan oranlarda zam yapılmıştı.