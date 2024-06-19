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Ferrari'nin elektriklisi geliyor! Fiyatı belli oldu

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Ferrari&#039;nin elektriklisi geliyor! Fiyatı belli oldu

Ekonomi Haberleri

Dünyanın en pahalı otomobili Ferrari, ilk elektrikli otomobil için geri sayıma geçti. 2025 yılında yollara çıkması beklenen aracın 500 bin eurodan satışa çıkması planlanıyor.

Dünyaca ünlü otomobil markası Ferarri de elektrikli araç üretimine başlıyor. Firmanın ilk elektrikli aracıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

FİYATI 500 BİN EURO 

Reuters'a konuşan bir kaynak Ferrari'nin üreteceği elektrikli aracıyla ilgili bilgiler verdi. Buna göre, içten yanmalı motorlarıyla bilinen İtalyan devinin ilk elektrikli modelinin fiyatının en az 500 bin euro (535 bin Dolar) olacağı konuşuluyor. 

Ferrari'nin elektriklisi geliyor! Fiyatı belli oldu - 1. Resim

FABRİKA AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Kaynağın Reuters'a verdiği bilgilere göre, Ferrari bu modeli üretecek bir fabrika açmaya hazırlanıyor. Ferrari'nin ilk elektrikli modeli için planladığı fiyat, kitlesel pazardaki rakipleri talepteki düşüş nedeniyle elektrikli araç (EV) fiyatlarını düşürürken bile ultra zengin sürücülerin buna hazır olduğuna olan güvenini gösterdi.

RAKİPLERİNE GÖRE ÇOK DAHA PAHALI 

Söz konusu fiyat, Ferrari'nin mevcut modelleri için 350 bin euro olan ortalama satış fiyatının ve birçok rakip lüks elektrikli aracın oldukça üzerinde. Daha alt premium segmentte yer alan Porsche'nin elektrikli Taycan'ı yaklaşık 100 bin eurodan başlıyor.

Ferrari'nin elektriklisi geliyor! Fiyatı belli oldu - 2. Resim

YENİ FABRİKA 3-4 AYA FAALİYETE GEÇECEK 

Reuters'a konuşan kaynak, fabrikanın geçen yıl 14 binden az otomobil teslim eden şirket için cesur bir hamle olduğunu, zira bu sayede üretim kapasitesinin 20 bin civarına çıkabileceğini söyledi.

Maranello'daki yeni fabrika Ferrari'ye ek bir araç montaj hattı sağlayacak ve benzinli ve hibrit otomobillerin yanı sıra yeni elektrikli modellerin yanı sıra hibritler ve elektrikli araçlar için bileşenler üretecek. Kaynak, fabrikanın üç ila dört ay içinde tamamen faaliyete geçeceğini söyledi.

YILDA 20 BİN ÜRETİM 

İkinci bir elektrikli araç modelinin de geliştirilmekte olduğunu belirten kaynak, sürecin henüz erken bir aşamada olduğunu ve şirketin en azından kısa vadede toplam üretimi yılda 20 bin araca çıkarmak istemeyebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak, üretimdeki herhangi bir artışın modellerde bir artışla birlikte geleceğini, çünkü Ferrari'nin ne kadar başarılı olursa olsun herhangi bir model için üretimi belirli bir sınırda tutma politikasına sadık kalacağını söyledi.

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
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