Fırtına balık tezgahlarını vurdu! Hamsi fiyatı ikiye katlandı

18 Aralık 2023 17:04 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 17:06

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bir önceki hafta 50 ila 60 liraya alıcı bulan hamsi fiyatı bu hafta 110 liraya çıktı. Fiyatların Karadeniz'de hafta sonu etkili olan fırtına nedeniyle yükseldiği düşünülüyor. Ancak fırtına sonrasında denize açılabilen balıkçıların az miktarda avladığı balıklar, tezgahlarda yüksek fiyatlara satılıyor.

HAMSİ FİYATI İKİ KATINA ÇIKTI

Fırtınanın tezgahları etkilediğini belirten Balıkçı Tuncay Kılıç, fiyatların bir haftada iki katına çıktığını belirterek "Fırtına tezgahlarımızı direk etkiledi. 50-60 liraya sattığımız hamsi şu anda 110 liraya satılıyor. Mezgitin kilosu 150 lira. Fırtına sona erdi. İnşallah iyi şeyler olacak. Deniz yine normale dönecek. Balık piyasada çoğu gıda ürününden ucuz olacak. Bizde bol ve rahat bir şekilde servis edebileceğiz. Fırtına sebebi ile tane balıkları da fırladı. Tane balıklarda da fiyat arttı" dedi.

MEZGİT 150 LİRAYA ULAŞTI

Fırtınanın diğer balık fiyatlarını da etkilediğine dikkat çeken Kılıç, "Çupra ve levrek 150 liraya çıktı. Yerli somonun kilosu 200 lira. Yerli uskumrunun kilosu 100 lira. Hamsi 110 lira mezgit 150 lira. İstavrit 100 lira civarında. Fırtına tüm tezgahı etkiledi diyebiliriz" diye konuştu.