Fitch sonrası yükseliş sürüyor: Dolar güne yeni rekorla başladı

Seçime sayılı günler kala bireysel tarafta döviz talebi devam ederken; 12 Mart dolar fiyatı, yeni rekor seviye olan 32,04 TL’den güne başlıyor. Yabancı kurumlar TCMB’nin yeni bir faiz artışına gidebileceğini öngörürken; Fitch’in ardından diğer derecelendirme kuruluşlarından da not artışı beklentileri yükseldi. Ekonomistler, “Seçimlerin ardından rasyonel politikaların devamıyla birlikte dolar tarafında bir sakinleşme ve ikinci çeyrekte dövizde, aylık enflasyona paralel artış eğilimi takip edilebilir” görüşünü dile getiriyor. İç piyasalarda bugün açıklanacak ocak ayı cari denge verisi takip edilecek.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL - Fitch’in not artışının ardından dikkatler, piyasalarda yeni beklentiler ve fiyatlamalara çevrildi. Dolar, haftanın ilk işlem gününde yatay seyrederek 32,00 TL seviyesinden günü tamamlamıştı.

12 Mart dolar fiyatı da 32,04 TL’den, sınırlı bir primle güne başlangıç yapıyor. Euro’nun fiyatı ise 35,08 olarak gerçekleşiyor. Bu arada son günlerde bir miktar farkın açılmasıyla gündeme gelen Kapalıçarşı’daki dolar fiyatlamaları, yeni günde 33,15 TL seviyelerinden gerçekleşiyor.

DÖVİZDEKİ HAREKETLİLİK GEÇİCİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün yaptığı açıklamada; döviz kurlarında yaşanan hareketlerin geçici olarak değerlendirilmesini, TCMB’nin enflasyon beklentilerini düşürmek için kararlı olduğunu ve buna ek olarak maliye politikalarında da sıkılaştırma hamlelerinin süreceğini ifade etmişti.

YENİ NOT ARTIŞLARI GELEBİLİR

Fitch’in sadece notu artırmadığını, görünümü de pozitife çektiğini hatırlatan ekonomistler, “Aslında Türkiye çok da hak etmediği bir seviyede bulunuyordu. Bir anlamda Fitch çifte artış yaparak, bu haksızlığı da bir miktar gidermiş oldu. Şu anda görünümü pozitife çeken Fitch’in bulunduğu nokta, yeni bir not artışı… Şimdi gözler buna çevrilmiş durumda” görüşünü dile getiriyor.

GÖZLER S&P’NİN DEĞERLENDİRMESİNDE

Mayıs ayında diğer bir kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin de son Türkiye raporunu açıklayacağını aktaran ekonomistler, “Özellikle seçim belirsizliğinin ortadan kalkması ve rasyonel politikaların devam etmesiyle birlikte yeni not artışlarının geleceği görülebilir. Bu trendler, Türkiye’ye yabancı sermaye girişini artıran ve dolayısıyla döviz kurlarındaki baskıyı azaltan bir etki oluşturabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

ENFLASYONDA BAZ ETKİSİ NEDİR?

Bu arada TCMB tarafından yapılan açıklamalarda, enflasyonda düşüşle ilgili olarak sıklıkla baz etkisine vurgu yapılıyordu. Merkez Bankası, bu konuyla alakalı dün kısa bir video paylaşım yaptı. Paylaşımda, fiyatlarda hızlı artışlar yaşandığı dönemlerde, bunun enflasyon üzerindeki etkisinin bir yıl devam ettiği ve bu süre tamamlandıktan sonra baz etkisinin devreye girdiği, fiyat artışlarının da 12 ay sonra güncel seviyelerdeki makul değerlere geldiği ifade edildi.

TCMB’DEN YENİ FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ

Geçen yıl genel seçimlerin ardından hızlı yükselen haziran enflasyon rakamlarının etkisinin, bu yıl hazirandan itibaren devreden çıkacağı ve böylece enflasyonda da gerilemenin yaşanacağı bekleniyor. Baz etkisinin devreye girmesine 3 ay kala, Deutsche Bank tarafından yapılan açıklamada, TCMB’nin mart ayı toplantısında 500 baz puanlık faiz artışına gidebileceği belirtildi. Ekonomistler, “Olacaksa bir faiz artırımı, muhtemelen seçimden sonraki dönemde gelebilir. Şu anda TCMB diğer araçların aktif olarak kullanıyor. Baz etkisinin devreye girmesiyle birlikte faiz artışına da gerek kalmayabilir” şeklinde konuşuyor.

SEÇİMDEN SONRA DOLAR NE OLUR?

Seçime sayılı günler kala özellikle bireysel tarafta döviz talebinin arttığını hatırlatan ekonomistler, “Seçimlerin ardından rasyonel politikaların devamlılığının görülmesiyle birlikte, döviz cephesinde de bir miktar sakinleşme görülecektir. Aylık enflasyona yakın artışlar yaz aylarına yani baz etkisi devreye girene kadar devam edebilir. Bu da dolar/TL tarafında 35-36 TL seviyelerine varabilecek bir ivmelenme sağlayabilir. Ancak TL mevduat getirisi bu senaryoda dövizdeki yükselişten daha cazip noktada kalmaya devam edecektir. Bu nokta dikkatlerden kaçmamalı” diye konuşuyor.

BUGÜNÜN VERİSİ CARİ AÇIK

Döviz kurları üzerindeki baskının azalması bakımından cari açıktaki gerileme de dikkatle takip ediliyor. Bugün Ocak Ayı Ödemeler Dengesi İstatistikleri açıklanacak. Yılın ilk ayında cari açığın 2,5 milyar dolar olması bekleniyor. 2024 yılı genelinde cari açık konsensüs beklentisi 33 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Geçen yılın tamamında bu rakam 45,20 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Bu seneye dair öngörüler gerçekleşirse, cari açıkta da yıllık bazda 12 milyar dolarlık bir gerileme kaydedilmiş olunacak.