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Fitch'ten enflasyon vurgusu! Hizmet sektörleri inatla artıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Fitch&#039;ten enflasyon vurgusu! Hizmet sektörleri inatla artıyor
Fitch Ratings, Enflasyon, Haber

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fitch Ratings, küresel enflasyon oranlarının düştüğünü ancak hizmet sektörü fiyatlarındaki inatçı artışın bu düşüşleri aksattığını belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu  Fitch Ratings, enflasyonun gıda ve enerji fiyatlarındaki artışın tersine dönmesinin de yardımıyla hızla yavaşladığı aktarıldı.

DAHA DA DÜŞMELİ

Çekirdek enflasyonun da düştüğü ve birçok ülkede salgın öncesi eğilimine ya da genel olarak istikrarlı seviyelere döndüğü vurgulanan açıklamada, ancak çekirdek mal fiyatlarının doğrudan düşeceğine dair çok az işaret olduğu, bunun, enflasyonun sürdürülebilir şekilde hedefe dönmesi için hizmet enflasyonunun daha da düşmesi gerektiği anlamına geldiği ifade edildi.

HİZMET SEKTÖRLERİNDE İNATÇI ARTIŞ

Açıklamada, Fitch'in analizlerinin, hizmet enflasyonunun "yapışkan" kalacağını gösterdiği, küresel enflasyon oranlarının düştüğü ancak hizmet sektörü fiyatlarındaki inatçı artış nedeniyle bu düşüşlerin aksadığı kaydedildi. Kuruluşun açıklamasında, konut maliyetlerinin de özellikle gelişmiş ekonomilerde yüksek hizmet enflasyonuna katkıda bulunduğuna işaret edildi.

Fitch'ten enflasyon vurgusu! Hizmet sektörleri inatla artıyor - 1. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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