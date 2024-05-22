Fitch'ten enflasyon vurgusu! Hizmet sektörleri inatla artıyor
Ekonomi Haberleri / Anadolu Ajansı
Fitch Ratings, küresel enflasyon oranlarının düştüğünü ancak hizmet sektörü fiyatlarındaki inatçı artışın bu düşüşleri aksattığını belirtti.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, enflasyonun gıda ve enerji fiyatlarındaki artışın tersine dönmesinin de yardımıyla hızla yavaşladığı aktarıldı.
DAHA DA DÜŞMELİ
Çekirdek enflasyonun da düştüğü ve birçok ülkede salgın öncesi eğilimine ya da genel olarak istikrarlı seviyelere döndüğü vurgulanan açıklamada, ancak çekirdek mal fiyatlarının doğrudan düşeceğine dair çok az işaret olduğu, bunun, enflasyonun sürdürülebilir şekilde hedefe dönmesi için hizmet enflasyonunun daha da düşmesi gerektiği anlamına geldiği ifade edildi.
HİZMET SEKTÖRLERİNDE İNATÇI ARTIŞ
Açıklamada, Fitch'in analizlerinin, hizmet enflasyonunun "yapışkan" kalacağını gösterdiği, küresel enflasyon oranlarının düştüğü ancak hizmet sektörü fiyatlarındaki inatçı artış nedeniyle bu düşüşlerin aksadığı kaydedildi. Kuruluşun açıklamasında, konut maliyetlerinin de özellikle gelişmiş ekonomilerde yüksek hizmet enflasyonuna katkıda bulunduğuna işaret edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı