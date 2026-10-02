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Ekonomi

Fiyat 3 günde 3'üncü kez değişiyor! Akaryakıt zamlarına indirim molası

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Akaryakıt istasyonlarında tabelalar 3 günde 3'üncü kez değişiyor. Eşel mobilin sona ermesiyle 1 Ekim’de başlayan zamların ardından bu kez indirim göründü. Bu gece yarısı itibarıyla motorinin litre fiyatı ucuzlayacak. İşte detaylar...

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Akaryakıt fiyatlarında ekim ayıyla birlikte hareketli günler yaşanıyor. Uzun süredir uygulanan eşel mobil sisteminin 1 Ekim'de sona ermesiyle birlikte benzin, motorin ve LPG fiyatlarında değişikliğe gidildi. Ardından LPG'ye ikinci zam gelirken, motorin tarafında ise indirim haberi geldi.

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1 EKİM'DE 3'LÜ ZAM GELDİ

Eşel mobil sisteminin sona ermesiyle 1 Ekim'de akaryakıt fiyatlarında yeni dönem başladı. Benzinin litre fiyatına yaklaşık 4,10 TL, motorine 3,60 TL, LPG'ye ise yaklaşık 1,45 TL zam pompaya yansıdı.

Benzinde eşel mobilin sona ermesiyle oluşan daha yüksek artışın ise tek seferde pompaya yansıtılması yerine kademeli ÖTV uygulamasıyla sınırlandırıldığı bildirildi.

Fiyat 3 günde 3'üncü kez değişiyor! Akaryakıt zamlarına indirim molası
Başlık ResmiFiyat 3 günde 3'üncü kez değişiyor! Akaryakıt zamlarına indirim molası

BUGÜN OTOGAZ YİNE ZAMLANDI

Akaryakıtta zamların ikinci durağı LPG oldu. 2 Ekim itibarıyla otogazın litre fiyatına 4,63 TL daha zam geldi. Böylece LPG, eşel mobilin sona ermesinin ardından 24 saat içinde ikinci kez zamlandı. 1 Ekim'deki 1,45 TL'lik artışla birlikte otogazdaki toplam artış 6 TL'nin üzerine çıktı. Zammın ardından otogaz 40 TL seviyesini aştı.

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MOTORİNE İNDİRİM

Peş peşe gelen zamların ardından akaryakıtta bu kez indirim gündemde. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 3 Ekim Cumartesi gününden itibaren motorinin litre fiyatına 2,22 TL indirim bekleniyor. Benzinde ise aynı tarih için bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

Fiyat 3 günde 3'üncü kez değişiyor! Akaryakıt zamlarına indirim molası
Başlık ResmiFiyat 3 günde 3'üncü kez değişiyor! Akaryakıt zamlarına indirim molası

2 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİRBENZİNMOTORİNOTOGAZ
İstanbul Avrupa84.6097.2041.20
İstanbul Anadolu84.5097.1040.60
Ankara85.6098.3041.29
İzmir85.9098.6041.20

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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