Fiyatı 150 TL'ye kadar yükselen hamsinin fiyatını duyan akın etti: 3'er 4'er kilo aldılar

5 Aralık 2023 17:14 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 17:16

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sezon içerisinde 150 TL’ye bile satılan hamsi, 1 Eylül’den itibaren en düşük fiyatına geriledi. Teknelerin bolca hamsi avlamasının ardından dün 50 TL’den satılan hamsi bugün tezgahlarda 25 TL’den müşteriye sunuldu. Hamsinin fiyatını gören vatandaşlar ise kilosu 25 TL'den satılan hamsiyi 3’er 4’er kilo alarak evlerinin yolunu tuttular.

4 KİLO HAMSİ 100 TL OLUNCA YÜZLER GÜLDÜ

Hamsinin fiyatının düşmesine hem satıcıların hem de alıcıların sevindiğini dile getiren balık satıcısı Onurcan Köse, “Bugün hamsi 25 TL’den satılıyor. Dün gece kayıklar çok miktarda balık yakalamış. Vatandaşa bir güzellik yapalım dedik ve fiyatı 25 TL’ye çektik. 2 kilosu 50 4 kilosunu da 100 TL’ye satıyoruz. 100 kasa hamsi ile tezgahı açtık kısa sürede bitirme noktasına geldik. Bugün bolluktan dolayı 25 TL’ye sattığımız hamsinin yarın kaç lira olacağıbelli olmaz. Hamsinin yanı sıra istavrit 20, mezgit 50, barbun 50, alabalık 100, somon 120, tirsi 70, çinakop 150 liradan satılıyor. Bugün neredeyse balıklar bedava. Bugün balık yiyemeyen vatandaşlara üzülürüm. Herkes satın alsın diye hamsinin fiyatı 25 TL yaptık. Vatandaşlar da bu durumdan çok mutlu. Hamsiyi alan 3-4 kilo alıyor. Vatandaşların mutlu olması bizleri de mutlu ediyor” dedi.

'HERKES BU FİYATI DEĞERLENDİRSİN'

Ucuzlayan hamsinin herkesin alabileceği fiyat aralığına gerilediğini ifade eden vatandaşlar, “Balıklarda ucuzluk olması çok güzel. Bence herkes bu fırsatı değerlendirsin. Hamsi 25 TL’den satılıyor. Biraz da şans fakirden yana olsun. Önceden 70 TL’ye de hamsi satıldığını gördük. Bazı ilçelerde daha da pahalıya satılıyor” diye konuştu.

Düne göre yarı yarıya fiyatı düşen hamsinin daha da ucuzlaması gerektiğini belirten vatandaşlar ise “Karadeniz’de olduğumuz için hamsinin daha da ucuz olması gerekiyor. Hamsi 100-150 TL’den satılırken herkes satın alamıyordu. Şimdi fiyatlar herkesin yiyebileceği düzeye gelmiş” şeklinde konuştu.