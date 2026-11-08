Kışın gözdesi palamut tezgahlardaki yerini yavaş yavaş düşürürken, sezon başında 75 lira olan satış fiyatın son haftalarda 150 liraya çıktı. Vatandaşın palamuda olan ilgisinin azaldığını belirten esnaf “Palamut sezonu yaklaşık bir ay daha sürer, eskisi gibi bol olmaz” dedi.

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Karadeniz'de bu sezon bol miktarda avlanan palamut, havaların soğumasıyla birlikte göç etmeye başlarken tezgahlardaki yerini de yavaş yavaş kaybediyor. Balıkçı esnafı, palamut sezonunun son demlerine yaklaşıldığını belirterek önümüzdeki süreçte tezgahlarda farklı balık çeşitlerinin ağırlık kazanacağını söyledi.

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75 LİRADAN 150 LİRAYA ÇIKTI

Sezon içerisinde 75-100 TL arasında satılan palamudun fiyatı, son günlerde 125-150 TL seviyelerine çıktı.

Fiyatı 75 liradan 150 liraya çıktı! Kışın gözdesinin son bir ayı kaldı, tezgahlardan çekiliyor

“YAVAŞ YAVAŞ VEDA EDİYORUZ”

Balıkçı esnafı Bülent Ay, “Palamut yavaş yavaş tezgahlardan çekilmeye başladı. Yakında tezgahlarda farklı balıklar görmeye başlayacağız. Palamuda yavaş yavaş veda ediyoruz. Havaların soğumasıyla beraber palamut göç etmeye başladı. Vatandaşımız ilk zamanki gibi palamuda pek ilgi göstermiyor. Bu sene insanımız palamuda doyduğu için ilgi de azaldı. Diğer çeşitlere yönelmeye başladılar” dedi.

Fiyatı 75 liradan 150 liraya çıktı! Kışın gözdesinin son bir ayı kaldı, tezgahlardan çekiliyor

“ESKİSİ KADAR BOL OLMAZ”

Son birkaç gündür etkili olan hava muhalefetinin palamut avcılığını olumsuz etkilediğini ifade eden Balıkçı esnafı Emin Avcı ise şunları söyledi:

Artık palamudun son demlerine yaklaşıyoruz. Hava da bozuk olduğu için tezgahlara fazla palamut gelmiyor. Palamut ayrıca göçmen bir balık. Bu dönemler onun göçe başladığı dönemler. Yavaş yavaş azalıyor diyebiliriz. Fiyat olarak 75-100 TL'ye satılıyordu, şu anda 125-150 TL'ye satılıyor. Palamut sezonu yaklaşık bir ay daha sürer diye düşünüyorum fakat eskisi kadar bol olmaz. Vatandaşımız eskisi kadar ilgi göstermiyor.

Fiyatı 75 liradan 150 liraya çıktı! Kışın gözdesinin son bir ayı kaldı, tezgahlardan çekiliyor

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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