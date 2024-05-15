Garanti Bankası satılıyor mu? BBVA'dan açıklama geldi

BBVA, iştiraki Garanti BBVA’yı satacağına dair haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.

BBVA’nın iştiraki Garanti BBVA’yı satacağına dair haberlerle ilgili BBVA tarafından yapılan açıklama Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaşıldı.

Açıklamada, BBVA'nın Banco Sabadell’i devralmak için sunduğu teklifin tamamının BBVA hisseleriyle finanse edilecek şekilde planlandığı belirtildi. Dolayısıyla Garanti BBVA’daki hisselerin satılacağına dair çıkan haberlerin tamamının asılsız olduğu kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "BBVA'nın Banco Sabadell’i devralmak üzere sunduğu teklifin tamamı BBVA hisseleriyle finanse edilecek şekilde planlanmıştır. Teklifi finanse etmek için Garanti BBVA’daki hisselerin satılacağına dair çıkan haberlerin tamamı asılsız olup, hiçbir temele dayanmamaktadır. BBVA’nın Garanti BBVA’ya olan güveni ve bağlılığı tamdır."