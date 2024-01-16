Gayrimenkul uzmanından 'konut satışı' uyarısı! 'Fırsatı değerlendirin'

16 Ocak 2024 12:42 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 12:43

Gayrimenkul Uzmanı Şule Duman, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2023 enflasyonunun açıklanmasının ardından yüzde 25 ile sınırlandıran kira artış oranını değerlendirdi. Duman, kira artış oranındaki düzenlemenin emlak piyasasında satış hareketliliği olabileceğini söyledi.

TÜİK aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte konut ve iş yeri kira artışlarını etkileyen TÜFE oranları da açıklandı. Konut kiraları için üst sınır yüzde 25 olarak belirlenirken, iş yeri kira oranları ocak ayında yüzde 53,86 olarak belirlendi.

Açıklanan oranlar hakkında değerlendirmelerde bulunan Gayrimenkul Uzmanı Şule Duman, konut kiralarındaki yüzde 25’lik oranın emlak piyasasında hareketliliğe sebep olabileceğini belirtti.

KONUT SATIŞLARI ARTABİLİR

Şule Duman, özellikle konut kiralarındaki üst sınırın vatandaşlar için rahatlatıcı bir oran olduğunu söyledi. Ev sahipleri ve yatırımcılar açısından da yeni fırsatların ortaya çıkabileceğini ifade eden Duman, şöyle konuştu:

"TÜİK’in geçtiğimiz günlerde aralık ayı enflasyon oranını açıklamasıyla 2024 Ocak ayı kira artış oranları belirlendi. Bu istikamette ev kiraları artış oranı yüzde 25 üst sınır olarak belirlenirken, iş yerlerinin tavan zammı ise yüzde 58,86 oldu. Baktığımız zaman özellikle konut kiralarındaki üst sınır kiracılar için ferahlatıcı bir oran olacaktır ancak yatırımcılar, ek gelir olarak gördükleri kira kazançlarından memnuniyetsizlik duyabilir.

Bu durumda sıcak para akışına sahip olmak isteyen ev sahiplerinin uzun vadede kazanç sağlayacakları kira gelirinden vazgeçerek, ev satışlarına başladıklarını görebiliriz. Bu durum emlak piyasalarının yeniden hareketlenmesine, yatırımcıların da fayda sağlayabilmelerine sebep olabilir. Bilindiği gibi kira getirisi her zaman değerli bir ek gelir olacaktır. Yatırımcılara tavsiyem, bu dönemde ev sahiplerinin nakit ihtiyaçları için satışa sunacağı evlerin değerlendirilmesi ve gelecek dönemde kazanç sağlamalarıdır."