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Gaziantep'in bir lezzeti daha coğrafi işaret tescili aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gaziantep&#039;in bir lezzeti daha coğrafi işaret tescili aldı
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gastronomi şehri Gaziantep'in bir lezzeti daha tescillendi. Fıstık ezmesi, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan 36'ncı ürün oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.

Gaziantep fıstık ezmesinin, AB'den coğrafi işaret tescili alan Türkiye'nin 36'ncı ürünü olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Gaziantep'e ve ülkemize hayırlı olsun. Yerel değerlerimize sahip çıkan Gaziantep Ticaret Borsası Başkanımız Mehmet Akıncı'yı, yönetim kurulu, meclisi ve emeği geçen herkesi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR" 

Hisarcıklıoğlu, dünyada çok az coğrafyaya nasip bir ürün çeşitliliğine sahip olduklarına dikkati çekerek, "TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. AB süreci devam eden 71 coğrafi işaret ve 3 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız sürüyor." bilgisini verdi.

Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan ürünleri şunlar:

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri, Aydın çam fıstığı, Afyon pastırması, Afyon sucuğu, Gaziantep fıstık ezmesi."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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