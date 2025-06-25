Ticaret Bakanlığı'ndan yetki belgesiz araç satışına 72 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı araç satışı denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda yetki belgesiz araç satışı yaptığı tespit edilen 101 gerçek ve tüzel kişiye yaklaşık 72 milyon TL ceza kesildi. Böylece yetki belgesiz araç satışı yapanlara kesilen cezanın miktarı 102 milyon TL'ye çıktı.

Ticaret Bakanlığı araç satışlarına yönelik yapılan denetimlerle ilgili açıklama yaptı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılan inceleme ve denetimlerde yetki belgesiz ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde bulunduğu tespit edilen 101 gerçek ve tüzel kişi hakkında yaklaşık 72 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Açıklama şöyle devam etti:

"Böylece, yetki belgesiz ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Bakanlığımızca uygulanan idari para cezası tutarı 102 milyon TL'ye ulaşmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak ülke ekonomisinde giderek büyüyen ticaret hacmi ile önem taşıyan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde kayıt dışı faaliyetlerin ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir.

"72 BİN 726 İŞLETMEYE YETKİ BELGESİ VERİLDİ"

Ticaret Bakanlığımızca ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin güvenli bir ortamda sürdürülmesi, işletmelerde hizmet kalitesi ve tüketici memnuniyetinin arttırılması amacıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin Ticaret Bakanlığımızdan yetki belgesi alma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu doğrultuda, Ticaret Bakanlığımız tarafından bugüne kadar 72.726 işletmeye ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi düzenlenmiştir.

Bununla birlikte, Ticaret Bakanlığımızca düzenli olarak inceleme ve denetimler gerçekleştirilmekte olup düzenleme ile kural altına alındığı halde yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde bulunduğu tespit edilen gerçek ve tüzel kişiler hakkında idari para cezası uygulanmaktadır.

Ticaret Bakanlığı olarak motorlu kara taşıtı ticaretinde hayata geçirdiğimiz düzenlemeler ile kayıt dışı faaliyetlerin azaltılması, haksız ticari uygulamaların ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi, sektörde daha adil ve güvenli bir ortamın tesis edilmesi amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimiz kesintisiz şekilde devam edecektir."