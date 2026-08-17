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Ekonomi

Gelirler giderleri karşılayamadı! Bütçede milyarlarca liralık açık

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Gelirler giderleri karşılayamadı! Bütçede milyarlarca liralık açık

Merkezi yönetim bütçesi, temmuz ayında 378,1 milyar lira, ocak-temmuz döneminde 1 trilyon 320 milyar 940 milyon lira açık verdi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

GELİRLER DE GİDERLER DE ARTTI

Temmuzda bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 28,8 artarak 1 trilyon 412 milyar 397 milyon liraya yükseldi. Bütçe giderleri de yüzde 59,8 artışla 1 trilyon 790 milyar 502 milyon liraya ulaştı.

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OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ

Ocak-temmuz döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,4 artışla 9 trilyon 199 milyar 742 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 36,6 yükselerek 10 trilyon 520 milyar 682 milyon lira oldu.

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BÜTÇEDE AÇIK NE KADAR?

Merkezi yönetim bütçesi, temmuzda, 378 milyar 105 milyon lira, ocak-temmuz döneminde 1 trilyon 320 milyar 940 milyon lira açık verdi.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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