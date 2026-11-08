Gıdada hilekarlığa geçit yok! 201,2 milyon lira para cezası uygulandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda işletmelerine ekimde 116 bin 815 denetim yapıldığını, uygunsuzluk tespit edilenlere 201,2 milyon lira ceza verdiklerini açıkladı. Güvenilir gıdaya erişmesinin kırmızı çizgileri olduğuna işaret eden Yumaklı, 29 işletme hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda denetimleri hız kesmeden devam ederken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, denetimler hakkında açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, Türkiye'de gıda işletmelerine ekimde 116 bin 815 denetim yapıldığını açıkladı.

Yumaklı, uygunsuzluk tespit edilenlere 201,2 milyon lira ceza verdiklerini bildirdi.

29 İŞLETMEYE SUÇ DUYURUSU

Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Ekim ayında yurt genelinde gerçekleştirdiğimiz 116 bin 815 gıda denetimiyle vatandaşlarımızın sofrasını ve sağlığını güvence altına aldık. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 201,2 milyon lira idari para cezası uygularken 29 işletme ile ilgili suç duyurusunda bulunduk.

Vatandaşların güvenilir gıdaya erişmesinin kırmızı çizgileri olduğuna işaret eden Yumaklı, tüketicilerin sağlığını tehlikeye atanlara asla geçit vermeyeceklerini, işini dürüstçe yapan esnaf ve üreticinin daima yanında duracaklarını ifade etti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSI

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