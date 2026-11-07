'%100 pamuk' oyunu pahalıya patladı! Bakanlıktan 1 milyon 83 bin liralık ceza

İnternette '%100 pamuk' ibaresiyle satılan kırlent kılıflarının etiketlerinde polyester yazdığı ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı, tüketiciyi yanıltan reklamlar nedeniyle firmaya 1 milyon 83 bin 706 lira idari para cezası uygularken reklamların durdurulmasına karar verdi.

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Ticaret Bakanlığı, tüketicileri yanıltan ürün tanıtımlarına yönelik denetimlerinde dikkat çeken bir ihlali ortaya çıkardı.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ev tekstili ürünleri satan bir markanın internet sitesindeki ürün tanıtımlarının incelemeye alındığını bildirdi.

'%100 PAMUK' DİYE SATILDI, POLYESTER ÇIKTI

Kaplan'ın paylaşımında yer alan bilgilere göre, markanın internet sitesinde '%100 pamuk' ibaresiyle satışa sunduğu kırlent kılıflarını satın alan bir tüketici, ürünleri teslim aldığında dikili etiketlerde '%100 polyester' yazdığını fark etti.

Tüketicinin şikayeti üzerine Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemede, internet sitesindeki ürün tanıtımlarının tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirildi.

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FİRMAYA 1 MİLYON 83 BİN LİRA CEZA

Yapılan incelemenin ardından söz konusu reklamlar hakkında 1 milyon 83 bin 706 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Ayrıca yanıltıcı reklamların durdurulması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, paylaşımında tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi ve yanıltıcı reklamlarla tanıtımlara karşı korunması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

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