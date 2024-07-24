Gram altın hareketlendi, ancak... Borsa 11 binin altında! Yabancılar bu hisselere dikkat çekti

Piyasalarda son dakika! TCMB’nin ‘değerli TL’ vurgusu ‘dövizde zayıf seyir’ beklentilerini destekledi. 24 Temmuz 2024 dolar fiyatı 32,84 TL’den günü tamamlamaya hazırlanıyor. BİST100 endeksi ise bugün %0,88 geriledi ve 10.991’den kapandı. Buna karşılık yabancı kurumlar BİMAS, MGROS, CCOLA, TUPRS gibi hisseleri öne çıkardı. Gram altın ise tepki alımlarıyla birlikte %1 yükseldi ve 2560 TL’yi geçti.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL - Piyasalarda hafta ortası işlemler geride kaldı. Merkez Bankasının dünkü faiz kararının ardından ‘sıkı politika vurgusu’ ve ‘yeni devreye alınan likidite tedbirleri’ döviz üzerinde baskı oluşturuyor. Ancak “faizlerin bir süre daha yüksek kalacağı” şeklindeki beklentilerin ağırlık kazanmaya başlaması, borsada hisse senetlerinin “daha vasat performans” göstermesinde etkili oluyor.

DOLARDA YATAY GÖRÜNÜM

22 Temmuz 2024 işlem gününde, dolarda 32,80-32,87 TL aralığında yatay bir eğilim dikkat çekerken; kapanışa doğru fiyatlarda 32,84 TL’ye yakın seyir sürüyor. Döviz bürolarında ise işlemler 32,78-32,84 aralığında gerçekleşiyor.

TCMB’DEN YENİ TEDBİR

Bu arada TCMB’nin yarından itibaren iç piyasada, bankalarla “döviz alımı” yönünde swap işlemlerine son vereceği belirtildi. Özellikle yerel seçimlerin ardından rezervlerini oldukça güçlendiren TCMB’nin, aldığı bu son kararla birlikte piyasada TL likidite fazlasını azaltmayı amaçladığı ifade ediliyor.

BORSA 11 BİNİN ALTINA GERİLEDİ

Son günlerde yatay seyreden borsaya, bugün satışlar hâkim oldu. BİST100 endeksi %0,88 gerileyerek 10.991’den günü tamamladı. Böylece borsa, 10 Temmuz’un ardından ilk defa 11 bin seviyesinin altında kapanış gerçekleştirdi. Öte yandan borsadaki hisse senetleriyle ilgili yabancı raporları da gelmeye devam ediyor.

YABANCININ BEĞENDİĞİ HİSSELER

Citigroup tarafından yapılan değerlendirmede perakende sektörüne dikkat çekildi. Citi; BIMAS için 750 TL, Coca Cola İçecek için 1100 TL ve Migros için 710 TL hedef fiyat öngörüsünde bulundu. Morgan Stanley ise TÜPRAŞ ile ilgili yaptığı analizde, baz senaryosunda 215 TL hedef fiyat tahmininde bulundu.

ALTINDA TEPKİ ALIMLARI

Bugünkü işlemlerde altın yatırımcısının yüzü güldü. Gram fiyatı serbest piyasada %1 yükselerek 2560 TL’yi aştı. Geçen hafta 2642 TL ile rekor kıran gram altın, pazartesi günü 2520 TL sınırına kadar çekilmişti. Ons altının bugün 2425 dolara doğru hareketlenmesi, gram altını da destekledi.

ONS ALTINDA KRİTİK SEVİYE

Analistler; son düşüşün ardından altında destek seviyelerin çalıştığını ve anlamlı bir tepki hareketinin yaşandığını, buna karşılık ons tarafında 2435 dolar aşılmadıkça dikkatli olunması gerektiğini ifade ediyor.