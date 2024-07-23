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Piyasalarda ‘TCMB günü’ geride kaldı! Dolar ve borsa düştü, altın beklemede

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Piyasalarda ‘TCMB günü’ geride kaldı! Dolar ve borsa düştü, altın beklemede

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Piyasalarda son dakika! TCMB’nin ‘sıkı politika’ vurgusu ve ‘ek sterilizasyon’ tedbirlerinin gölgesinde, 23 Temmuz dolar fiyatı 32,82 TL’ye kadar geriledi. Borsa, banka hisseleri öncülüğünde düştü ve 11.089’dan kapanış gerçekleştirdi. Altın fiyatlarında ise sessiz bekleyiş devam ediyor. Gram altında 2535 TL desteğinin korunduğu, bu seviye üzerinde kalıcılık halinde yönün tekrar yukarı dönebileceği ifade ediliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda “Merkez Bankası günü” geride kaldı. Politika faizini yüzde 50’de sabit tutan TCMB, enflasyonist risklere dikkat çekerek “sıkı para politikasına devam” mesajı verdi. TCMB’nin ayrıca, likidite fazlalığına karşı döviz ve altın swap ihaleleri başlatabileceği ifade ediliyor. Böylece “değerli TL” ana senaryosunun, yılın üçüncü çeyreğinde de devam edeceği görüldü.

DOLARDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Geçen hafta serbest piyasada 33,18 TL ile zirve yapan dolar, Moody’s’ten gelen not artışının ve pozitif mesajların ardından gerilemeye başlamıştı. TCMB’nin bugünkü kararları da eklenince, dolar 32,82 TL’ye kadar geriledi. 33,00 TL altındaki fiyatlamalarda, dolarda zayıf seyrin devamı bekleniyor.

BORSA DA GERİLEDİ

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi, bugün bankalarla ilgili gelen bir rapordan etkilendi. Morgan Stanley tarafından yapılan analizde, Türk banka hisselerinde hedef fiyatlar aşağı revize edildi. Akbank için 95 TL, Garanti için 157 TL, İş Bankası için 21 TL ve Yapı Kredi için de 44 TL hedef fiyat öngören Morgan Stanley; yüksek fonlama maliyeti sebebiyle bankaların bilançolarının baskı altında kalacağını öngördü.

ENDEKS 11 BİN SINIRINDA

Banka hisselerinde, bu raporun ardından yüzde 2-3 bandında değer kayıpları dikkat çekti. BİST100 endeksi de %0,74 geriledi ve 11.089’dan kapanış gerçekleştirdi. Analistler; endekste 11.000 seviyesinin kritik destek olduğunu, bu desteği aşağı kırılması halinde satıların hızlanabileceğini belirtiyor.

ALTINDA TEPKİ YOK!

Geçen hafta rekor seviyelerden gerilemeye başlayan altın fiyatlarında ise düşüş hız kesti. Ancak kayda değer bir yükseliş henüz başlamadı. Gram altının 2535 TL desteğinde tutunduğu görülürken, bu desteğin çalışması ‘pozitif’ olarak değerlendiriliyor. Analistler; cuma günü ABD’de açıklanacak Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksinde zayıflama halinde; dolarda zayıflama ve  altında da yönün tekrar yukarı döneceğini ifade ediyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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