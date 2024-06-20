Gram, kritik seviyeyi geçti! Altın fiyatlarına çifte doping

Altında son dakika! Hem dolar/TL’de 32,80’in üzerine doğru hareketlilik hem de ons altında 2359 doların test edilmesi, gram altını destekledi. Kapalıçarşı’da satış tarafında 2525 TL’yi test eden gram altın, serbest piyasada da %2 primle 2485 TL’yi aştı. Gram için artık 2400 TL’nin dip olabileceği, destekleyici verilerin gelmesi halinde 2500 TL üzerinde “kalıcılık” beklentisinin de karşılık bulabileceği öngörülüyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL - Piyasalarda bayram tatili sonrası kısa hafta hareketli başladı. Geçen hafta FED’in tek faiz indirimine işaret etmesi ve Çin’in mayıs ayında alımlara ara verdiğinin görülmesi üzerine altında moraller bozulmuştu. Bu süreçte gram altın serbest piyasada 2385 TL ve ons altında 2295 dolara kadar gerilemişti. ABD’den gelen TÜFE ve ÜFE verileri başta olmak üzere bir dizi zayıf veri moralleri tekrar yükseltti. Altın fiyatlarında yeniden “sınırlı” yukarı hareketlilik öne çıktı.

YENİDEN “GÜVERCİN FED” BEKLENTİSİ

Bugün gelen veriler ise altına adeta doping oldu. ABD’de 235 bin kişi beklenen haftalık işsizlik maaşı başvuruları, tahminleri aşarak 238 bin kişi açıklandı. “İstihdam piyasasında zayıflık” anlamına gelen bu veri “güvercin FED” beklentilerini destekledi. İsviçre Merkez Bankasından gelen 25 baz puanlık sürpriz faiz indirimi de buna eklenince, ons altın fiyatı 2359 dolara kadar yükseldi. Akşam saatlerinde fiyatlar 2355 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

20 HAZİRAN 2024 GRAM ALTIN FİYATI

Ons altındaki yükselişle birlikte serbest piyasada işlem gören gram altın da yüzde 2 primle 2485 TL’yi aştı. İçeride dolar/TL’nin de 32,80’i geçmesi, altına ekstra destek oldu.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram altın fiyatı 2480 – 2425 TL alım ve satım aralığına çıktı. Çeyrek altın da akşam saatlerinde 4 bin 95 TL’den satılıyor.

ALTINDA BEKLENTİ VE HEDEF

ABD ekonomisinden gelen zayıf verilerin, “FED’in, bu yıl iki faiz indirimine gidebileceği” yönündeki beklentileri desteklediğini aktaran analistler, “Bundan sonraki süreçte gram altın için 2400 TL seviyesinin dip olarak teyit aldığını söyleyebiliriz. İçeride dolar da son günlerde sınırlı da olsa yukarı yöneldi. Kurda 32,50 TL’nin üzerinde kalıcılık ve verilerin desteklemesi halinde, gram altında 2500 TL’nin üzerine doğru ivmelenme söz konusu olabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.