Günde 12 bin ton... Makine hasadı hızlandırdı, alım tavan yaptı

Günde 12 bin ton seviyesinde yaş çay alımı gerçekleştiriliyor. Makine ile hızlanan hasat ÇAYKUR’un alım kapasitesini zirveye taşıdı. Üreticilere bütün mahsullerinin güvence altında olduğu mesajı verildi.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 2024 yılı birinci sürgün yaş çay alımlarının 10. gününden itibaren günlük 12 bin ton seviyesinde alım gerçekleştirildiğini duyurdu.

ÇAYKUR’dan yapılan yazılı açıklamada, 16 Mayıs’ta başlayan birinci sürgün döneminin yoğun şekilde devam ettiği belirtilerek, 49 fabrikada üretimin kapasite sınırına ulaştığı vurgulandı.

"MAKİNE İLE HASAT ARTINCA YOĞUNLUK OLUŞTU"

Açıklamada, makineyle yapılan hasatların günlük çay toplama miktarını artırdığına dikkat çekilerek, bu durumun üretim tesislerinde yoğunluk oluşturduğu ifade edildi.

Ancak üreticilerin alım kurallarına uyum göstermesi sayesinde herhangi bir değer kaybının yaşanmadığı bildirildi.

ÜRETİCİYE GÜVENCE MESAJI

Yoğunluğun geçici olduğu belirtilen açıklamada, üreticilere acele etmeden hareket etmeleri ve belirlenen programlara göre çay teslim etmeleri çağrısı yapıldı.

ÇAYKUR, “Bahçelerinizdeki tüm mahsulün alınacağından emin olabilirsiniz. Kurum olarak her koşulda üreticimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.