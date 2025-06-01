ÇAYKUR kontenjanı kaç kilo oldu? Yaş çay için üreticiye kötü haber!

Yaş çay alım sezonu devam ederken, ÇAYKUR’dan üreticilere kritik bir mesaj geldi. ÇAYKUR tarafından yapılan duyuruda yaş çay kontenjanlarının düşürüldüğü ve sistemin değiştiği belirtildi. Bu gelişmenin ardından ÇAYKUR kontenjanının ne kadar olduğu gündeme geldi.

Doğu Karadeniz’in geçim kaynağı olan yaş çay üretiminde önemli bir gelişme yaşandı. ÇAYKUR, üreticilere gönderdiği SMS ile kontenjan uygulamasına geçtiğini ve dekara alınacak yaş çay miktarının 25 kilograma indirildiğini duyurdu.

ÇAYKUR KONTENJANI KAÇ KİLO OLDU?

ÇAYKUR, üreticilerden sadece 15 günde tam 94 bin ton yaş çay alımı yaptı. Bu yüksek alım hacmi nedeniyle, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, kontenjan sistemine geçme kararı aldı. Öncelikle randevulu sistemle çay alımına başlayan kurum, cumartesi günü itibarıyla dekara 50 kilogram olan alım limitinin 25 kilograma düşürdüğünü duyurdu.

ÇAY KONTENJANI NEDEN DÜŞÜRÜLDÜ?

Kontenjan uygulamasının arkasındaki en büyük nedenlerden biri, son yıllarda çay toplama teknolojisinin hızla gelişmesinden kaynaklanıyor. Özellikle çay makaslarıyla günde 200-250 kilo çay toplayabilen üreticiler, yeni nesil makinelerle bu rakamı günlük 800 kilograma kadar çıkarabiliyor. Bu da fabrikalara aynı anda çok yüksek miktarda çay getirilmesine ve dolayısıyla yığılmaya yol açıyor. Bu yoğunluk, ÇAYKUR’un kapasitesini aşınca şirket kontenjan sınırlamasına gitmek zorunda kaldı.

YAŞ ÇAY SEZONU NE ZAMAN BAŞLADI?

2025 yılı yaş çay sezonu, 16 Mayıs’ta açıldı. Sezonun açılmasıyla birlikte çay bahçelerinde çalışmalar hızlandı. Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, çayın erken olgunlaşmasına ve kısa sürede toplanmaya hazır hale gelmesine katkı sağladı.