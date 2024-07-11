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Haberler > Ekonomi > 'Güneşlenme vergisi' videosu gündem oldu! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi

'Güneşlenme vergisi' videosu gündem oldu! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
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Hazine Ve Maliye Bakanı, Fethiye, Yapay Zeka, Haber

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 'güneşlenme vergisi' alacağıyla ilgili yapay zeka ile oluşturulan ve sosyal medyada gündem olan videoya dair bakanlıktan açıklama geldi. 

Sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Fethiye'de güneşlenme vergisi alınması gerektiğini söylediği bir video hızla yayılarak gündem oldu.

Videoda Bakan Şimşek'in, "Fethiye'de güneş aşırı çok kullanılıyor. Güneşin aşırı kullanılması nedeniyle makro ekonomik dengesizlikler ortaya çıktı. Fethiye'de fazla bir kullanım var. Denize girmenin bir vergisi olmalı. Ölüdeniz'de güneş her zaman açık, Giresun'da hep kapalı. Güneşlenme oranı Giresun'da sadece yüzde 16. Bizim Ölüdeniz'den Fethiye'den güneşlenme vergisi almamız gerekiyor" dediği görüldü.

"BU TARZ İÇERİKLERE İTİBAR EDİLMEMESİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR"

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yayılan video ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, videonun yapay zeka ile üretilmiş ve gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Bakanımızın konuk olduğu bir yayına yapay zeka ile seslendirme eklendiği ve vergi konulu gerçek olmayan içeriklerin sosyal medyada paylaşıldığı görülmüştür. Yapay zeka ile oluşturulmuş, gerçek dışı bu tarz içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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