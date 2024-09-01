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Günlük yevmiye bin TL! Hasat yüz güldürüyor, kilosu 70 liradan alıcı buluyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'ın bereketli topraklarında sofralık halhalı zeytinin hasadı başladı. İşçiler bin TL yevmiye ile çalışıyor, zeytinin kilogramı kırım işlemlerinin ardından 70 TL'den alıcı buluyor.

Türkiye'nin en bereketli topraklarına ev sahipliği yapan ve geçen sene depremle sarsılan Hatay'da onlarca ürün yetişiyor. Tarım kentin ayağa kalkmasında önemli bir role sahipken, bölge halkı için de umut olmuş durumda.

GÜNLÜK BİN TL YEVMİYE ALIYORLAR

Kentin Arsuz ilçesi Kurtbağı Mahallesinde 100 yıllık zeytin ağaçlarında hasat başladı. Asrın felaketi sonrası üreterek hayata tutunmaya çalışan Kurtbağı Mahallesi sakinlerinden Sezer Kala ve ailesi de 30 dönümlük tarlada zeytin üretimine devam ediyor.

Özenle toplanan sofralık halhalı zeytin, kırım işlemlerinin ardından kilogram fiyatı 70 TL'den alıcı bulurken tarım işçileri günlük bin TL kazanç elde ediyor.

Günlük yevmiye bin TL! Hasat yüz güldürüyor, kilosu 70 liradan alıcı buluyor - 1. Resim

"BU YIL MAHSUL ÇOK İYİ, MEMNUNUZ HASATTAN"

Bahçe sahibi 32 yaşındaki Sezer Kala, sabahın erken saatleriyle birlikte hasada başladıklarını belirterek "Ağustos ayının gelmesiyle birlikte halhalı zeytine başlanır. Kasım ve Aralık ayına kadar devam eder. Kendi ektiğimiz de var, dededen kalan 100 yıllık ağaçlarımız da var. Ortalama olarak işçinin eline geçen para masraflarıyla birlikte bin TL. Sabah altıda başlıyoruz, havalar sıcak olduğu için maksimum saat 13.00-14.00'ye kadar devam ediyoruz" dedi.

"Belli bir tonaj kestiremeyiz, bu yıl mahsul çok iyi kalibre de çok iyi çok memnunuz hasattan" diyen Kala, "Bunu tüketiciye ulaştırmaya çalışıyoruz. Bizim burada 30 dönüm arazimiz var. Hava durumuna göre çalışıyoruz, zaten çok sıcak havaları da erken bırakıyoruz. Eğer hava kapalıysa ona göre biraz daha dirayet göstermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Günlük yevmiye bin TL! Hasat yüz güldürüyor, kilosu 70 liradan alıcı buluyor - 2. Resim

ALICININ TALEBİNE GÖRE DEĞİŞİYOR

Kala, "Zeytini topladık eve gidip bu zeytini önce elekten geçirip sınıflandırarak kırma makinasında kırıp bidonlara basacağız. Alıcının talebine göre istediği bidonlara beşlik petlere, üçlük petlere, 25 kiloluk bidonlara ve 50 kiloluk bidonlara kırım yapacağız. Şu anda analı kızlı dediğimiz ayırmadan sınıflandırmadan 70 TL'den söz ediliyor" dedi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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