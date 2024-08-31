Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Hatay'da parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Hatay'da parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hatay&#039;da parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da sokak köpeği, parmaklıkların arasından geçmeye çalıştığı sırada sıkıştı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Köpek, kurtarılarak sokağa salındı.

Defne İlçesi Turunçlu Mahallesi’nde demir korkuluklara sıkışan köpeği fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Defne İtfaiye İstasyonu ekipleri sevk edildi. Köpek, ekiplerin özverili çalışmasıyla kurtarılarak, doğal alanına bırakıldı.

Hatay'da parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Milli para tekvandocular, Paris 2024'ü 5 madalyayla tamamladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
23 yıl kesinleşmiş cezası vardı... Nazilli'de yakalandı - Gündem23 yıl kesinleşmiş cezası vardı... Nazilli'de yakalandıEmeklilik sistemi değişecek - GündemEmeklilik sistemi değişecekYeğenleri şikayet etti amca ikisini de acımadan öldürdü! - GündemYeğenleri şikayet etti amca ikisini de acımadan öldürdü!Bahçelievler'deki çifte saldırı bağlantılı çıktı! - GündemBahçelievler'deki çifte saldırı bağlantılı çıktı!Haçlılar bozguna uğratılmıştı... Bin yıllık tarih gün yüzüne çıkacak - GündemBin yıllık tarih gün yüzüne çıkacakKayıp Narin Güran'ın babası gözaltılarla ilgili konuştu: Bizi incitmeyin! - GündemNarin'in babası gözaltılarla ilgili konuştu
Sonraki Haber Yükleniyor...