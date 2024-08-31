Hatay'da parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
Düzenleyen: Giray Topçular / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Hatay'da sokak köpeği, parmaklıkların arasından geçmeye çalıştığı sırada sıkıştı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Köpek, kurtarılarak sokağa salındı.
Defne İlçesi Turunçlu Mahallesi’nde demir korkuluklara sıkışan köpeği fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Defne İtfaiye İstasyonu ekipleri sevk edildi. Köpek, ekiplerin özverili çalışmasıyla kurtarılarak, doğal alanına bırakıldı.
Düzenleyen: Giray Topçular - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı