Haçlılar bozguna uğratılmıştı... Bin yıllık tarih gün yüzüne çıkacak

Konya ve Amasya'da bin yıllık tarihi ortaya çıkaracak kazı çalışmasına başlanacak. Birinci haçlı seferlerinin yaşandığı bölgede şehit düşen Selçuklu askerlerinin de yerleri tespit edilecek.

Selçuk Üniversitesi Orta Çağ Bilim Dalı'nda görevli Mehmet Ali Hacıgökmen önderliğinde "1101 Yılı Haçlı Seferleri Savaş Alanları Yüzey Tespiti Projesi" hayata geçirildi. Çalışma alanı birinci haçlı seferlerinin yaşandığı Konya'nın Ereğli ve Amasya'nın Merzifon ilçelerinden oluşacak. Her biri alanında uzman pek çok akademisyen de proje kapsamında görev alıyor.

Yüzey Tespiti projesinin ilk aşaması 1-17 Eylül 2024 tarihleri arasında Ereğli'de, ikinci aşaması 17-27 Eylül 2024 tarihleri arasında Merzifon'da gerçekleştirilecek. Yüzey arama, kazı, kemiklerin tespiti, savaş materyallerinin toplanması gibi temel hedefleri gerçekleştirecek olan bilim ekibi, son aşamada elde edilen bulguları değerlendirerek bir müze oluşumunda yer alacak.

Proje Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da onaylanırken, Mimari Restorasyon Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından da koordine ediliyor.