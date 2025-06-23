Hangi illerden, kaç konut aldılar? Yabancıya satış, 10 yılın en düşük seviyesinde

Konut satışlarında rekorlar yaşanmasına rağmen, bu yılın ilk 5 ayında yabancıya toplam satış 7 bin 789 adet odu. Ocak-Mayıs 2025 döneminde 584 bin 170 adet konut satışı gerçekleşirken, toplam içinde yabancının payı %1,3 oldu. Bu rakam, son 10 yılın da en düşük seviyesine işaret etti. Öte yandan yabancılar, 2013 yılından bu yana İstanbul ve Antalya’da 100 bin adet alımı geçti. Diğer illerdeki alımlar ise 10 bin adedin altında kaldı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Gayrimenkul piyasasından son gelen veriler dikkat çeken gelişmelere işaret ediyor. Geçen hafta açıklanan istatistiklere göre Türkiye genelinde konut satışları mayıs ayında 130 bin 25 adet oldu. Bu rakam, aynı zamanda tüm zamanların en yüksek mayıs verisi olarak da kayıtlara geçti. Öte yandan bu yılın ocak-mayıs döneminde de konut satışları %25,4 arttı ve 584 bin 170 adedi buldu. Bu rakam ise tüm zamanların en yüksek il 5 aylık performansı oldu.

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FİYATLARDA REEL ARTIŞ

Geçen hafta TCMB tarafından açıklanan konut fiyat endeksine göre ise Türkiye genelinde ortalama metrekare satış fiyatı mayıs ayında %3,4 artış gösterdi. Mayısta enflasyondaki artışın aylık bazda %1,53 olarak gerçekleştiği dikkate alındığında, konut fiyatlarında geçen ay “reel artış” yaşanması da dikkatlerden kaçmadı. 3 büyük şehir olan İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyatları ise sırasıyla %2,7, %3,8 ve %3,0 oranlarında artış sergiledi.

KONUTTA DA CARİ AÇIK

Bu arada nisan ayı cari denge verilerine göre, Türklerin yurt dışından yaptığı konut alımları son 12 aylık dönemde 2 milyar 296 milyon dolara kadar yükseldi. Yabancıların Türkiye’den yaptıkları konut alımı ise aynı dönemde 2 milyar 129 milyon dolar oldu. Böylece ilk defa “12 aylık dönem” itibarıyla konut piyasasında ilk defa 167 milyon dolarlık cari açık verildi.

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10 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre yabancı yatırımcıların Türkiye’den konut alımları, 2022 yılında zirve yaptıktan sonra azalan bir trend gösterdi. Bu yılın ilk 5 ayında da yabancıya satış 7 bin 789 adet olarak gerçekleşti. Toplam satışlar içinde yabancının payı ise Ocak-Mayıs 2025 döneminde %1,3 oldu.

SON 10 YILDA YABANCI PAYI

2016-2025 yıllarında yabancıya satılan konut sayısı ve toplam içindeki payı şöyle gerçekleşti:

2016: 18 bin 189 (%1,36)

2017: 22 bin 234 (%1,58)

2018: 39 bin 663 (%2,88)

2019: 45 bin 483 (%3,37)

2020: 40 bin 812 (%2,72)

2021: 58 bin 576 (%3,93)

2022: 67 bin 490 (%4,50)

2023: 35 bin 005 (%2,90)

2024: 23 bin 781 (%1,60)

2025: 7 bin 789 (%1,30)

Not: 2025 verileri ocak-mayıs dönemini kapsamaktadır.

YABANCILAR NEDEN DAHA AZ GELİYOR?

Sektör temsilcileri, konut alımı karşılığında vatandaşlık bedelinin 400 bin dolara yükselmesinin yabancı alımlarını yavaşlattığını belirterek, “5 yıllık süreyi doldurup Türk vatandaşlığını alanların da ellerindeki gayrimenkulü satmaya başladığı görülüyor. Özellikle Suriye’de daha istikrarlı dönemin başlaması da bu ülkeden gelen talebi bir miktar düşürüyor” şeklinde konuşuyor.

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EN ÇOK ALIM YAPTIKLARI 10 İL

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre yabancıların 2013-2025 (ocak-mayıs) dönemini kapsayan süreçte, en fazla konut alımı yaptıkları ilk 10 il şöyle:

1-İstanbul: 157 bin 844

2-Antalya: 109 bin 573

3-Ankara: 8 bin 283

4-Mersin: 8 bin 127

5-Bursa: 7 bin 212

6-Yalova: 4 bin 780

7-Sakarya: 8 bin 996

8-Trabzon: 7 bin 699

9-Aydın: 7 bin 403

10-Muğla: 6 bin 999