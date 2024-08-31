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Haberler > Ekonomi > Hayvan sahipleri dertli̇! Yerli çoban kalmadı ithali de 30 GB istiyor

Hayvan sahipleri dertli̇! Yerli çoban kalmadı ithali de 30 GB istiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hayvan sahipleri dertli̇! Yerli çoban kalmadı ithali de 30 GB istiyor

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sivas’ta hayvan sahipleri, yerli çoban bulamamaktan yana dertli. Yetiştiriciler, ithal çobanların barınma, yeme içme, telefon gibi giderlerin yanı sıra 30 gb internet de istediklerini söylüyor.

Tarım ve hayvancılığın merkezlerinden olan Sivas’ta, yaşanan çoban sıkıntısı sürü sahiplerini canından bezdirdi. Hayvanlarıyla ilgilenecek eleman bulamayan yetiştiriciler, zaman zaman hayvanlarını satmak zorunda kalıyor.

Hayvan sahipleri her tür harcaması karşılanan, maaşı net olarak kendisine kalan çobanların istekleriyle baş etmekte zorlanıyor. Sivas Altınyayla’da Fikri Demiray isimli bir yetiştirici “Türk çoban yok, Afganlar ise bize mum tutturuyor. 400 koyunum var, 30 bin lira maaş veriyorum. Barınmasından yemeğine, telefon faturasına kadar ben ödüyorum ve toplam aylık gideri 40 bin lirayı buluyor. Benden şimdi de 30 GB internet istiyor. Kaç GB isterse onu da alacağım mecbur. Fakat bir sabah uyandığımda çobanın gitmiş olabileceği ihtimalini değiştirmiyor bu durum. Konuya devletin el atmasından başka çare yok. Çoban problemi çözülse, üretim hızla artar, et fiyatları da düşer” dedi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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