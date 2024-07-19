KKM hesaplarından çıkış devam ediyor! Son durumu Bakan Şimşek aktardı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekonomideki adımlarıyla TL'ye güvenin arttığını vurguladı. KKM'deki son gelişmeleri de duyuran Bakan Şimşek, "KKM hesaplarının kademeli olarak azaltılmasında ciddi bir mesafe aldık" dedi.

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Stabil fiyatla nereye kadar? Dolarda gözler faiz ve KKM’de! İşte son fiyatlar…

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi hesabından Kur Korumalı Mevduat hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Ekonomide dengelenmeye dikkat çeken Bakan Şimşek, "TL'ye güven artıyor." dedi.

Rezervlerin yükselişini vurgulayan Şimşek, "Programımızın önemli amaçlarından biri olan KKM (Kur Korumalı Mevduat) hesaplarının kademeli olarak azaltılmasında ciddi bir mesafe aldık. Ekonomide dengelenme, dış kaynak girişinin hızlanması, portföy tercihlerinin TL’ye yönelmesi ve rezervlerin artmasıyla birlikte finansal istikrar daha da güçlenmektedir." paylaşımında bulundu.

"EKONOMİMİZ DAHA DAYANIKLI HALE GELİYOR"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "KKM stoku TL bazında zirvesi olan geçen yıl ağustos ayına kıyasla 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin ekonomideki atılımların karşılığını almaya başladığını belirten Bakan Şimşek, "KKM’nin payı azalırken TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı 19 puanın üzerinde artarak yüzde 51,2 seviyesine ulaştı. Döviz dönüşümlü KKM hesaplarına uygulanan faiz alt sınırının azaltılması ve firmaların KKM hesaplarındaki vergi istisnasının sona ermesine ilave olarak ağustos ayından itibaren bireysel KKM hesaplarının da stopaja tabi olmasıyla birlikte bu sürecin hızlanmasını bekliyoruz. Uyguladığımız politikalarla makro finansal istikrar güçleniyor ve ekonomimiz daha dayanıklı hale geliyor." ifadelerine yer verdi.