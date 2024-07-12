Her biri 69 futbol sahası büyüklüğünde! Devasa tarlalarda hasat mesaisi tamamlandı

Konya'nın devasa dairesel tarlalarında hasat mesaisi tamamlandı. Her biri 69 futbol sahası büyüklüğünde olan tarlalarda sezonun en hareketli ve yoğun günleri geride kalırken, arpa ekili tarlada dekara ortalama 500-600 kilogram rekolte elde edildi.

Konya'da görenin dönüp bir daha baktığı devasa dairesel tarlalarda hasat sezonu kapandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) üçüncü büyük işletmesi Gözlü Tarım İşletmesinde olan ve her biri 69 futbol sahası büyüklüğündeki 492 dekarlık hububat ekili tarlalarda sezonun en hareketli ve yoğun günleri yaşandı.

Modern ekipmanların ve teknolojin kullanıldığı Konya'nın Sarayönü ilçesindeki TİGEM Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğünde yağmurlama, damlama ve robotik sulama sistemleriyle üretim yapılırken, 63 bin 500 dekarlık hububat ekili alanda hasat sona erdi.

DEKARA ORTALAMA 500-600 KİLOGRAM REKOLTE

Tarlanın merkezini esas alan, yarı çap uzunluğundaki hareketli robotik sulama sistemine (center pivot) göre ekimin yapıldığı 492 dekarlık dairesel tarlalarda hasat, çok sayıda biçerdöverle gerçekleştirildi.

Her biri 69 futbol sahası büyüklüğündeki arpa ekili tarlada, dekara ortalama 500-600 kilogram rekolte elde edildi.

9 BİÇERDÖVERLE 3 SAAT SÜREN HASAT

Gözlü TİGEM Bitkisel Üretim Şube Şefi Dudu Erdoğan, işletmede hasat heyecanının yaşandığını söyledi.

İşletmenin 34 bin 500 dekar tarlanın sulandığını anlatan Erdoğan, "7 center pivot tarlamızdan ikisinde hububat ekili. Burası 492 dekar, 9 biçerdöverle 3 saatte hasat işlemini gerçekleştirdik. Burada diğer çember tarlamızda da arpa ekilişi vardı. Dekarda ortalama 500-600 kilogram verim elde ettik. Toplamda ise hububatta 63 bin 500 dekar alanda 16 bin ton rekolte bekliyoruz. Elde ettiğimiz ürünü tohum hazırlama tesisinde sertifikalandırıyoruz. Bunları çiftçilerimize sunuyoruz" dEDİ.

ROBOTİK SULAMA SİSTEMİ, İŞÇİLİK VE VERİMDE ÖNE ÇIKIYOR

Erdoğan, modern sulama imkanlarından yararlandıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yağmurlama ve damlama sulama sistemlerinin yanında robotik pivot sulama sisteminden yararlanıyoruz. Sulama sistemi, kendi ekseni etrafında dönerek sulama yapıyor. Birim alanda daha fazla ürün alıyoruz. Diğer sulama sistemlerine göre daha verimli. Dairesel tarla, köşesi yok."