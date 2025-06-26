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Hisseleri borsada rekor kırdı! Dünyanın en değerli şirketi değişti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hisseleri borsada rekor kırdı! Dünyanın en değerli şirketi değişti
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’li yapay zekâ çip üreticisi Nvidia’nın hisseleri rekor kırarak, dünyanın en değerli şirketi oldu. 154,45 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören Nvidia 3,77 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı ve dünyanın zirvesine yerleşti. Onu 3,66 trilyon dolar piyasa değeri ile Microsoft ve 3,01 trilyon dolarla Apple takip etti. 7 Nisan’da Nvidia hissesi 86,62 dolara kadar gerilemişti. Dipten itibaren yaşanan yükseliş de %78,30 prime işaret etti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. FARUK BİNGÖL- ABD’de borsalarında son haftalarda dikkat çeken yükselişler yaşanırken, buna eşlik eden hisse senetleri de yeni zirve seviyelerini test ediyor.

Teknoloji endeksi NASDAQ dünkü işlemlerde en yüksek 20.014 puanı gördü ve 19.973 puandan kapanış yaptı. Böylece NASDAQ tarihî zirve olan 20.205 seviyesine de oldukça yaklaştı.

154,45 DOLARLA REKOR KIRDI

Hisse senetlerin bakıldığında da önemli fiyatlamalar yaşanıyor. ABD’li yapay zekâ çip üreticisi Nvidia’nın hisseleri dünkü işlemlerde rekor kırarak, dünyanın en değerli şirketi oldu. 154,45 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören Nvidia hissesi 154,31 dolardan günü tamamlayarak, aynı zamanda rekor kapanışa da imza attı.

Hisseleri borsada rekor kırdı! Dünyanın en değerli şirketi değişti - 1. Resim

MİCROSOFT'U GERİDE BIRAKTI

Son durumda Nvidia hissesi 3,77 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı ve dünyanın zirvesine yerleşti. Onu 3,66 trilyon dolar piyasa değeri ile Microsoft ve 3,01 trilyon dolarla Apple takip etti.

DİPTEN %78,30 YÜKSELDİ

ABD Başkanı Donald Trump tarafından karşılıklı tarifelerin ilk açıklandığı günün ardından 7 Nisan’da Nvidia hissesinin fiyatı 86,62 dolara kadar gerilemişti. Hissede bu seviyeyi gördükten sonra yaşanan yükseliş, son kapanış itibarıyla %78,30 gibi oldukça ciddi bir prime de işaret etti.

Hisseleri borsada rekor kırdı! Dünyanın en değerli şirketi değişti - 2. Resim

ÇİN FAKTÖRÜNE RAĞMEN...

Nvidia CEO’su Jensen Huang, mayıs ayında yaptığı açıklamada, “50 milyar dolarlık Çin pazarının, ABD endüstrisine fiilen kapalı olduğunu” söylemişti. Ancak tarifelerde yaşanan son anlaşmaların ardından piyasada, Çin’in ihracat kontrollerinin, şirketin yapay zekâ alanındaki beklentilerini etkilemeyeceği yönünde piyasa algısı öne çıktı ve rekora giden yolculuk destek buldu.

200 MİLYAR DOLARLIK BEKLENTİ 

Analistler bu yıl Nvidia’nın gelirinin %53′lük artışla 200 milyar dolara ulaşmasını bekliyor. Nvidia, son olarak çarşamba günü yıllık hissedar toplantısını gerçekleştirdi. CEO Jensen Huang bu etkinlikte, yapay zekanın dışında robotiğin de en büyük büyüme fırsatları arasında yer aldığını söylemişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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