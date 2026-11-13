HSBC, Türk bankalarının görünümünü pozitife yükseltti

HSBC, Türk bankacılık sektörüne yönelik değerlendirmesini nötrden pozitife çıkardı. Politika faizindeki normalleşmenin net faiz marjlarını destekleyeceğini vurgulayan banka, değerleme avantajları nedeniyle Türk bankalarını Polonya ve Güney Afrika bankalarının önüne koydu.

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Uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye ekonomisine ve bankacılık sektörüne yönelik olumlu revizyonları devam ediyor.

HSBC Global Investment Research, yayımladığı son sektör analizinde Türk bankalarına ilişkin görünümünü yukarı yönlü güncellediğini duyurdu.

HSBC analisti Domenico Santoro imzasıyla kaleme alınan raporda, Türk bankacılık sektörüne yönelik tavsiyenin "nötr" seviyesinden "pozitif" seviyesine yükseltildiği belirtildi.

Raporda, farklılaşan enflasyonist baskılar nedeniyle para politikasındaki normalleşme patikasına ilişkin belirsizliklerin sürdüğüne dikkat çekildi. Ancak bu tabloya rağmen, Türk bankalarının net faiz marjlarında kritik bir dönüm noktasına ulaştığı ifade edildi.

HSBC, politika faizindeki normalleşme adımlarının önümüzdeki dönemde bankaların net faiz marjlarına olumlu katkı sağlamaya devam edeceğini öngördü.

Mevcut piyasa fiyatlamaları ve çarpanlar dikkate alındığında Polonya ile Güney Afrika bankalarının aşırı değerli göründüğünü kaydeden HSBC, cazip değerlemeleri gerekçe göstererek bölgede Türk bankalarını Polonya ve Güney Afrika bankalarına tercih ettiğini açıkladı.

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