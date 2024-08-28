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Haberler > Ekonomi > Ortak yolculukta can güvenliği yok! Hukukçular uyardı: Çok sayıda mağdur var

Ortak yolculukta can güvenliği yok! Hukukçular uyardı: Çok sayıda mağdur var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ortak yolculukta can güvenliği yok! Hukukçular uyardı: Çok sayıda mağdur var

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hukukçular, son dönemde artan, paylaşımlı yolculuk sisteminin yol açtığı mağduriyetlere karşı vatandaşları uyardı. Sistemin güvenliğine yönelik değerlendirme yapan Avukat Zafer İşeri “Yolcuların can güvenliği riski bulunuyor. Muhtemel bir kazada hem yolcuya hem de malına gelebilecek zararın tazmini için herhangi bir sigorta veya teminat prosedürü yok” dedi.

SAMET EKER ANKARA Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu ve odalarına kayıtlı taksiler gibi olmayan paylaşımlı yolculuk sistemlerinin, yolcuları mağdur ettiğini söyleyen İşeri “Vatandaşlar için çift güvenlik problemi ortaya çıkıyor. Hem kayıt dışı olan hem de sigortası bulunmayan araçlarda seyahat etmiş oluyorlar. Muhtemel bir kaza durumda şirket bir sorumluluğu yüklenmeyecek. Yolcuların, sadece araç sürücüsünden veya ruhsat sahibinden tazminat talebi olabilir” ifadelerini kullandı.

Toplu ulaşım araçlarına yönelik mevzuatın anlaşılabilir ve net olduğunu açıklayan Zafer İşeri, kullanıcılara kesilen cezalara dikkat çekti. İşeri, “Kesilen cezalara yönelik herhangi bir itiraz kabul görmüyor ve iptali söz konusu değil. Bu yapıyı ‘paylaşımlı yolculuk’ olarak göstermeye çalışıyorlar. Mağduriyet yaşayan insanlar üzerinden kazanç sağlanıyor. Bu durum aynı zamanda vergi kaybına yol açıyor” açıklamasını yaptı.

Yasal düzenlemelere değinen avukat Melis Karalı ise “Burada hem sürücülere hem de yolculara idari para cezası uygulanıyor. Ayrıca araç trafikten menediliyor” dedi. Karalı, sistemin faaliyetlerine, ‘hatır taşıması’ iddiasıyla devam ettiğini söyleyerek, uygun olabilmesi için ekonomik menfaatin bulunmaması gerektiğini söyledi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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