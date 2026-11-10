Bir vatandaşın 'ürünü iade etmesinin üzerinden 45 gün geçmesine rağmen ücreti geri alamadığına' dair şikayeti sonra Ticaret Bakanlığı harekete geçti. İşletmeye yönelik inceleme tamamlanırken, uygulanan yaptırım belli oldu.

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İstanbul'daki bir işletmeden alışveriş yapan müşteri ürünü iade etmesine rağmen ücretini alamadı.

Durumu CİMER'e bildiren vatandaş, iade üzerinden 45 gün geçmesine rağmen ücretin kendisine geri gönderilmediğini belirtti.

Durumu sosyal medya hesabı üzerinden de paylaşan vatandaş, "İademin üzerinden 45 gün geçmesine rağmen firma parayı iade etmiyor. Şikayet var üzerinde firmanın bu şekilde birçok vatandaşı mağdur ettiği belgeli bir şekilde var. Ben iadeden gelecek parayı bağışlayacağım. İsteğim para değil firmanın ceza alması" dedi.

İadeye rağmen ücreti geri ödemediler: Bakanlık o işletme için harekete geçti, cezası kesildi

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ: CEZA KESİLDİ

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, vatandaşın şikayeti üzerine İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin 9 Kasım tarihinde ilgili işletmede yerinde denetim yaptığını açıkladı.

İadeye rağmen ücreti geri ödemediler: Bakanlık o işletme için harekete geçti, cezası kesildi

ÜCRETİ İADE ETMEDİKLERİ İSPATLANDI

Kaplan, şikayete konu olan işletmede yapılan incelemelerin tamamlandığını vurgulayarak "Yapılan denetimde, 23.09.2026 tarihinde iade işleminin onaylandığı ancak ücret iadesinin yapılmadığı tespit edilmiştir" dedi.

İadeye rağmen ücreti geri ödemediler: Bakanlık o işletme için harekete geçti, cezası kesildi

İDARİ İŞLEM UYGULANDI

Söz konusu ihlalin, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yürürlüğe konulan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne aykırı olduğunu hatırlatan Kaplan, "İşletme hakkında gerekli idari işlem uygulanmıştır" sözlerini kullandı.

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