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Sanayi üretiminde küresel belirsizliğe rağmen artış: Bakan Şimşek'ten 'doğru politika' değerlendirmesi

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Sanayi üretiminde küresel belirsizliğe rağmen artış: Bakan Şimşek'ten 'doğru politika' değerlendirmesi
Başlık ResmiSanayi üretiminde küresel belirsizliğe rağmen artış: Bakan Şimşek'ten 'doğru politika' değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eylül ayı sanayi üretim verilerini değerlendirdi. Küresel ekonomideki belirsizliğe rağmen sanayi üretimindeki dirence dikkat çeken Bakan Şimşek, uygulanan 'katma değer ve verimlilik odaklı politikaların' meyvesinin alındığını belirtti. Önümüzdeki dönemde üretimde güçlenme beklediklerinin altını çizen Bakan Şimşek, "Sanayide üretim kapasitesini, katma değeri ve verimliliği artıracak desteklerimize ve yapısal dönüşüm adımlarımıza devam edeceğiz" dedi.

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

Sanayi üretim endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 2,1, yıllık bazda yüzde 2,6 artış gösterdi.

TÜİK, eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,6 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4 artış kaydetti.

Sanayi üretiminde küresel belirsizliğe rağmen artış: Bakan Şimşek'ten 'doğru politika' değerlendirmesi
Başlık ResmiSanayi üretiminde küresel belirsizliğe rağmen artış: Bakan Şimşek'ten 'doğru politika' değerlendirmesi

BAKAN ŞİMŞEK'TEN 'DOĞRU POLİTİKA' VURGUSU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eylül ayına ilişkin sanayi üretim verilerini değerlendirdi.

Küresel ekonomide belirsizliklerin öne çıktığı 2026 yılında sanayi üretiminde dirençli seyrin sürdüğünü vurgulayan Bakan Şimşek, "Üretim eylülde aylık yüzde 2,1, yıllık yüzde 2,6 arttı. Ocak-Eylül döneminde yıllık yüzde 7,6 artan yüksek teknoloji üretimi, katma değer ve verimlilik odaklı politikalarımızın sonuçlarını yansıtıyor" dedi.

Sanayi üretiminde küresel belirsizliğe rağmen artış: Bakan Şimşek'ten 'doğru politika' değerlendirmesi
Başlık ResmiSanayi üretiminde küresel belirsizliğe rağmen artış: Bakan Şimşek'ten 'doğru politika' değerlendirmesi

DESTEK ADIMLARI SÜRECEK

Önümüzdeki dönemde üretimde güçlenme beklediklerinin altını çizen Şimşek, "2026 yılında ticaret ortaklarımızdaki zayıf talebe rağmen ekonomimizde ılımlı büyüme devam ederken küresel talebin ve finansal koşulların iyileşmesiyle önümüzdeki dönemde üretimdeki görünümün güçlenmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sektöre verilen desteğin süreceğinin ve verimliliğin artmasına yönelik adımlar atılacağını dile getiren Şimşek, "Sanayide üretim kapasitesini, katma değeri ve verimliliği artıracak desteklerimize ve yapısal dönüşüm adımlarımıza devam edeceğiz" sözlerine yer verdi.

Sanayi üretiminde küresel belirsizliğe rağmen artış: Bakan Şimşek'ten 'doğru politika' değerlendirmesi
Başlık ResmiSanayi üretiminde küresel belirsizliğe rağmen artış: Bakan Şimşek'ten 'doğru politika' değerlendirmesi

Sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları:

Yıllar/AylarOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
20234-8,80,4-1,40,30,98,33,65,22,622,3
20241,311,24,4-10-5-3,8-5-2,2-2,91,77
20251,1-22,32,94,88,24,97,132,12,2-2,1
2026-1,92,2-1,26,1-0,1-1,3-0,2-1,72,6
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